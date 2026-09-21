Panamá y Jordania suscriben memorando para exención de visas: ¿a quiénes aplica?

El acuerdo fue suscrito durante una reunión bilateral entre los cancilleres Javier Martínez-Acha y Ayman Safadi, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El instrumento busca facilitar la movilidad de titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y consulares de ambos países.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá y Jordania suscribieron un Memorando de Entendimiento sobre la exención de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y consulares, como parte de los acuerdos alcanzados durante una reunión bilateral entre ambos países.

El documento fue firmado al concluir el encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, y el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados del Reino Hachemita de Jordania, Ayman Safadi, realizado el domingo en el marco de la participación de ambos países en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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El acuerdo permitirá facilitar la movilidad de funcionarios que porten este tipo de documentos y busca contribuir al fortalecimiento de los vínculos institucionales entre Panamá y Jordania. Durante la reunión, los cancilleres revisaron el estado de la agenda bilateral y conversaron sobre mecanismos para ampliar la cooperación y los vínculos políticos entre ambos Estados.

Martínez-Acha extendió nuevamente a Jordania la invitación para adherirse al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, como parte del interés de Panamá en promover los principios de neutralidad, apertura, seguridad y libre tránsito que rigen la vía interoceánica.

Los funcionarios también intercambiaron opiniones sobre la situación en Oriente Medio, incluidas las repercusiones del conflicto en Irán y sus efectos sobre la estabilidad y la seguridad regional. Asimismo, abordaron la situación en Gaza y Cisjordania, además de los desafíos para alcanzar la paz y la estabilidad en Oriente Medio. Durante el encuentro, Safadi destacó la importancia de abordar el conflicto desde una perspectiva política y de acuerdo con el derecho internacional.