Colonenses denuncian presencia de personas en condición de calle en el Paseo Marino

Según el último censo realizado por la Alcaldía de Colón, actualmente hay aproximadamente 100 personas en condición de calle en el casco de la ciudad.

Colón/Colonenses denuncian la presencia de personas en condición de calle que se han apoderado del Paseo Marino, ubicado en la calle Primera de la ciudad de Colón. Los residentes han manifestado que la situación es preocupante, debido a que hay ropa y otros objetos arrojados en diferentes puntos de este espacio destinado a la convivencia familiar.

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Al mismo tiempo, conversamos con representantes del Municipio de Colón, quienes señalaron que constantemente se realizan operativos para retirar de las calles a estas personas.

Según el último censo realizado por la Alcaldía de Colón, actualmente hay aproximadamente 100 personas en condición de calle en el casco de la ciudad.

Alfredo Hamilton, ciudadano colonense, indicó que “es algo muy triste porque son personas que no tienen un techo donde vivir. Entonces, vienen aquí porque necesitan un lugar para hacer sus necesidades. Vemos que no cuentan con ese espacio y todo esto se deteriora porque utilizan las instalaciones del lugar para hacer sus necesidades”.

“Como vemos, las canchas ya no se pueden utilizar adecuadamente porque, si uno corre, puede torcerse el tobillo. Las condiciones no son apropiadas para que los deportistas puedan desenvolverse mejor”, añadió.

Otro residente, Antonio Bernón, expresó que “tenemos una deficiencia de canchas aquí en Colón. Mire este cuadro que tenemos aquí: está lleno de huecos. Esto se puede arreglar para que los jóvenes tengan un lugar donde divertirse y organizar ligas, para que no permanezcan en la ociosidad. También se necesita seguridad para cuidar los espacios recreativos que tenemos aquí, pero no hay nadie que se ocupe de esto”.

Natalia Taylor, trabajadora social de la Alcaldía de Colón, manifestó que muchas veces deben acudir al lugar acompañados por unidades policiales para salvaguardar sus vidas.

“Somos conscientes, nuevamente lo digo, de que este es un problema que se está agravando, pero también hay que incluir a otras instituciones. Debe ser un trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud, porque nosotros realmente no tenemos las herramientas para atender a estas personas en materia de salud mental”, afirmó.

A esta problemática se suma el deterioro de las canchas sintéticas y multiuso del Paseo Marino, por lo que los residentes han solicitado a las autoridades tomar cartas en el asunto.

Con información de Néstor Delgado.