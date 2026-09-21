Acodeco verifica cantidad y calidad del combustible en estaciones de Los Santos

Los operativos buscan comprobar que los consumidores reciban la cantidad de combustible que pagan y verificar que los tanques de reserva no tengan presencia de agua. Acodeco también supervisa el cumplimiento de las disposiciones aplicables en las estaciones.

Los Santos/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) mantiene operativos de verificación en diferentes estaciones de combustible de la provincia de Los Santos, con el objetivo de comprobar que los consumidores reciban la cantidad de producto por la que están pagando.

Las inspecciones incluyen la verificación de la venta de gasolina de 91 octanos, gasolina de 95 octanos y diésel, además de la revisión de los tanques de reserva para detectar la posible presencia de agua.

Roberto Montenegro, director regional de Acodeco en Los Santos, explicó que estas verificaciones buscan comprobar que los agentes económicos estén entregando a los consumidores el combustible correspondiente a la cantidad solicitada. El funcionario indicó que, ante la situación internacional relacionada con el combustible, la entidad busca verificar que los consumidores reciban efectivamente el producto por el que están pagando, tanto en el caso del diésel como de las gasolinas de 95 y 91 octanos.

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Otro de los aspectos que se verifica durante los operativos es la presencia de agua en los tanques de reserva, un tema por el que, según la entidad, se han recibido quejas de consumidores debido a los posibles efectos que puede ocasionar en los vehículos. Montenegro explicó que, al llegar a una estación, los inspectores utilizan una regla especializada para determinar si existe agua en los tanques de almacenamiento.

El límite de tolerancia establecido en la medición es de tres pulgadas. Para realizar la comprobación, se coloca una pasta en la regla, que permite identificar la presencia de agua. Durante la inspección realizada en una de las estaciones visitadas, la medición no detectó agua en el tanque de reserva. Los operativos desarrollados por la regional de Acodeco en Los Santos abarcan diferentes estaciones de combustible de la provincia.

Además de comprobar la cantidad de combustible dispensado y revisar los tanques de reserva, las inspecciones buscan verificar que las estaciones cumplan con las disposiciones correspondientes. La institución señaló que estas verificaciones forman parte de los controles dirigidos a proteger a los consumidores y garantizar que reciban el producto y la cantidad por los que pagan.

Con información de Eduardo Javier Vega