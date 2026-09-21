Crisis en Cuba: Así sufre el Zoológico Nacional entre apagones y escasez

Animales sufren de fuertes apagones, falta de alimentación y de personal en el Zoológico Nacional de Cuba.

La Habana, Cuba/Escasez de combustible, apagones de larga duración y falta de personal, así vive el Zoológico Nacional de Cuba, que tiene en su haber mas de un millar de animales que luchan diariamente por preservar su genética.

En medio de la grave crisis económica y energética que atraviesa la isla de gobierno comunista, el parque ubicado a unos 20 km de La Habana brega por sostener una colección que incluye especies en peligro de extinción, como rinocerontes, tigres, jaguares e hipopótamos.

"Aquí vienen los técnicos, lo mismo en bicicleta que en una carriola, que en una moto eléctrica, para poderles garantizar la comida y el agua a los animales todos los días", Yoel Machado, jefe de bienestar animal del zoológico.

Inaugurado en 1984, el parque cuenta con el único grupo reproductor de rinocerontes negros fuera del continente africano, y con una importante población de rinocerontes blancos. Tiene además la mayor manada de cebras de Grant del continente.

"Aquí tenemos un valor genético elevado y de mucho, mucho valor internacional", afirma Machado.

Sin embargo, la crisis ha obligado a limitar los programas de reproducción. "Preferimos tener el número que tenemos en estos momentos y que estén lo mejor posible", lamenta el experto.

La razón es simple: cada nueva cría implica más alimentos, medicamentos y personal.

En el área de grandes felinos, dos cachorros de tigre de Bengala de unos dos meses, uno de ellos blanco, juguetean bajo la mirada atenta de su madre.

En el sector conviven cinco tigres, quince leones, tres jaguares y dos tejones.

Estos animales deben ingerir unos siete kilogramos diarios de carne per cápita, con un día de ayuno semanal, pero la disponibilidad de alimentos es cada vez más incierta. A veces escasea la carne; otras, los cortes de electricidad dificultan su conservación.

"No hacemos nada con darles bastante comida y que nos dure tres días", explica Ángel Cordero, el veterinario a cargo del sector. Entonces "tenemos que limitarla para que alcance más tiempo", añade, tras limpiar el foso de los felinos y reponer el agua de sus bebederos.

Incluso cuando se consiguen los alimentos, el reto es distribuirlos en el parque de 345 hectáreas, debido a los problemas de combustible agravados por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero.