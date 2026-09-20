Decretan detención provisional para abuela materna tras muerte de un niño de 10 años en Pedasí

La jueza de garantías legalizó la aprehensión, admitió la imputación por el delito de maltrato al menor agravado y ordenó la detención provisional de la mujer mientras avanzan las investigaciones. La defensa no apeló la medida.

Las Tablas, Los Santos/Una jueza de garantías ordenó la detención provisional de la abuela materna de un niño de 10 años que falleció en Pedasí, provincia de Los Santos, luego de una audiencia de solicitudes múltiples realizada este domingo en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Las Tablas.

Durante la audiencia, que inició a la 1:00 p.m. y se extendió por más de dos horas, se legalizó la aprehensión de la mujer y se admitió la imputación por el delito de maltrato al menor agravado. La Fiscalía también solicitó la medida cautelar de detención provisional, la cual fue avalada por la jueza.

La defensa no presentó recurso de apelación contra la medida. La investigación comprende hechos registrados entre el 21 de noviembre de 2025 y el 11 de septiembre de 2026, en Pedasí, donde se vincula a esta mujer con un presunto trato negligente en perjuicio de sus nietos.

El Tribunal de Garantías indicó que se trata de un hecho grave, de naturaleza altamente circunstancial, por lo que consideró que la única medida cautelar que podía aplicar era la detención provisional. La fiscal superior de Los Santos, Liberia Cedeño, explicó que la audiencia incluyó una primera solicitud relacionada con la incautación de datos y su posterior control.

“Se hace la formulación de imputación por maltrato al menor agravado y también se solicita la medida cautelar de detención provisional, que es la que, a nuestro entender, es la más idónea con el tipo de caso que estamos investigando”, señaló Cedeño.

La fiscal indicó que las investigaciones continúan y que no se descartan nuevas acciones dentro del proceso. “Nosotros tendremos que preservar la integridad del menor de edad y, en ese sentido, estamos haciendo las investigaciones correspondientes”, manifestó.

Cuestionan decisiones sobre protección de los niños

La abogada Suky Yard, quien representa a la abuela paterna del niño, confirmó que la audiencia concluyó con la imputación por el delito de maltrato a niños, niñas y adolescentes. Yard calificó la audiencia como compleja debido a las circunstancias que, según expuso, han enfrentado los niños involucrados en el caso.

A su vez, también cuestionó las actuaciones adoptadas previamente para proteger a los niños de algunas instituciones que tenían conocimiento de la situación. Manifestó que hubo acciones que pudieron haberse tomado de manera diferente para salvaguardar a los niños.

Sobre los hermanos del niño fallecido, la abogada explicó que actualmente se encuentran bajo el cuidado de un referente familiar y adelantó que buscará que la abuela paterna sea considerada como una alternativa de apoyo familiar. Puntualizó que una elección diferente de la familia de apoyo pudo haber cambiado el escenario actual.

Senniaf activó protocolos tras la muerte del niño

El 12 de septiembre, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó que activó sus protocolos de emergencia tras confirmarse el fallecimiento del niño en el distrito de Pedasí.

La entidad también indicó que el Ministerio Público inició las investigaciones para determinar las circunstancias relacionadas con la muerte. Mientras avanza el proceso, los hermanos del menor fallecido fueron colocados bajo la protección de un referente familiar, quien asumirá temporalmente su cuidado.

La persona imputada fue trasladada a la sede del Sistema Penal Acusatorio para la audiencia. De acuerdo con la información obtenida, llegó con las manos y los pies sujetos con cadenas. El padre del menor también acudió a la sede judicial, pero abandonó el lugar poco después de su llegada.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.

Con información de Eduardo Javier Vega