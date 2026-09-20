Carlos Pitano, señalado como presunto cabecilla, queda en detención provisional junto a otras 10 personas

La audiencia concluyó a las 2:00 a. m. de este domingo. La investigación, iniciada en 2021, incluyó 48 diligencias de allanamiento y permitió incautar ocho vehículos, seis embarcaciones y una finca, según las autoridades.

Ciudad de Panamá, Panamá/La audiencia de la Operación Poseidón concluyó a las 2:00 a. m. de este domingo 20 de septiembre con la decisión del Juzgado de Garantías de ordenar la detención provisional de 11 de las 13 personas imputadas, entre ellas el presunto cabecilla de la estructura investigada, mientras que otras dos quedaron bajo depósito domiciliario.

Entre los detenidos figura Carlos Pitano Almanza, señalado por las autoridades como presunto líder de la estructura. De acuerdo con la información conocida durante el proceso, Pitano ya cumplía una medida de arresto domiciliario por otro caso y fue capturado en Bocas del Toro mientras se encontraba en una competencia de lazo.

Los 13 aprehendidos enfrentan cargos por los presuntos delitos de delincuencia organizada y blanqueo de capitales, luego de una audiencia que se extendió durante cinco días y en la que la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada presentó 41 eventos relacionados con la investigación.

Las diligencias se realizaron en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y Panamá. La investigación comenzó en 2021 y contempló 48 diligencias de allanamiento. Entre los elementos presentados por la Fiscalía figuran casos relacionados con decomisos de drogas, tenencia de armas, homicidios, tentativa de homicidio y privación de libertad, entre otros hechos.

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Investigación por trasiego de drogas

Los resultados de la Operación Poseidón fueron presentados el pasado 15 de septiembre por el director de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), César Pitty, quien explicó que la investigación se desarrolló durante aproximadamente 48 meses en sectores de Panamá, Veraguas y Chiriquí.

Según Pitty, las autoridades identificaron el modo de operación de una estructura presuntamente dedicada principalmente al trasiego de drogas por el litoral Pacífico mediante embarcaciones rápidas conocidas como GO-FAST.

Durante el periodo investigado, la organización habría estado vinculada al movimiento de aproximadamente 13 toneladas de sustancias ilícitas. El director de la DIJ explicó que, en algunos casos, los integrantes de la estructura trasladaban directamente la droga en las embarcaciones, mientras que en otros proporcionaban apoyo logístico a grupos que movilizaban la mercancía con destino a Norteamérica.

Las investigaciones también permitieron identificar bienes y medios de transporte que presuntamente habrían sido utilizados en estas actividades. Entre los decomisos figuran ocho vehículos, seis embarcaciones con motores fuera de borda y una finca ubicada en Veraguas, propiedad de una de las personas que mantenía una orden de aprehensión.

Pitty indicó que, hasta el momento de la presentación de los resultados, no se tenía información sobre otros bienes de lujo vinculados con la operación. Durante los aproximadamente cuatro años de investigación, unas 68 personas fueron aprehendidas en flagrancia por agentes de la Policía Nacional y otros estamentos de seguridad, de acuerdo con los datos proporcionados por el director de la DIJ.

Entre las personas relacionadas con las investigaciones hay ciudadanos panameños y colombianos, hombres y mujeres. Las autoridades señalaron que los detalles sobre posibles organizaciones internacionales vinculadas con esta estructura forman parte de las diligencias y no pueden ser divulgados por ahora.

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Caso del abogado César Fábrega

A la estructura investigada también se le vincula presuntamente con el homicidio del abogado César Fábrega, ocurrido en marzo de 2023 en los estacionamientos de la parroquia San Juan Evangelista en la provincia de Veraguas.

En ese momento, la Policía Nacional en Santiago de Veraguas informó que el crimen estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas y que se investigaba como un homicidio por encargo.

Para dicha fecha, Marcos Rodger, jefe de la Policía en Veraguas, señaló que el hecho podía estar relacionado con el crimen organizado, debido a que la víctima había sido objeto de un atentado en febrero de ese mismo año.

Fábrega tenía 51 años cuando ocurrió el homicidio. La investigación de la Operación Poseidón continúa mientras avanzan las diligencias judiciales relacionadas con las 13 personas imputadas.

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