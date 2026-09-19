Operación Poseidón: Imputan cargos a 13 personas por presunta delincuencia organizada y blanqueo de capitales

La investigación se extendió por unos 48 meses y, según la DIJ, permitió establecer el movimiento de al menos 13 toneladas de sustancias ilícitas a través del litoral Pacífico. También fueron decomisados ocho vehículos, seis embarcaciones y una finca.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada imputó cargos a 13 personas por su presunta vinculación con los delitos de delincuencia organizada y blanqueo de capitales, luego de una audiencia de garantías relacionada con la Operación Poseidón.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó elementos que, según el Tribunal de Garantías, vinculan a los imputados con una organización criminal presuntamente dedicada a distintas actividades delictivas.

Entre los elementos expuestos figuran referencias a 41 eventos relacionados con decomisos de droga, tenencia de armas, homicidio, tentativa de homicidio y privación de libertad, además de informes de vigilancia y seguimiento, actuaciones financieras, interceptaciones de comunicaciones telefónicas y señalamientos de un testigo protegido sobre los supuestos líderes de la organización y el papel que habría desempeñado cada integrante.

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Investigación se extendió por 48 meses

Los resultados de la Operación Poseidón habían sido presentados el 15 de septiembre por el director de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), César Pitty, quien explicó que la investigación se desarrolló durante aproximadamente 48 meses en sectores de las provincias de Panamá, Veraguas y Chiriquí.

De acuerdo con Pitty, las diligencias permitieron identificar el modo de operación de una estructura dedicada principalmente al trasiego de drogas por el litoral Pacífico, mediante embarcaciones rápidas conocidas como GO-FAST.

Durante el periodo investigado, las autoridades establecieron que la organización habría estado vinculada al movimiento de aproximadamente 13 toneladas de sustancias ilícitas.

Según explicó el director de la DIJ, en algunos casos los integrantes de la estructura trasladaban directamente la droga en las embarcaciones, mientras que en otros proporcionaban apoyo logístico a grupos que movilizaban la mercancía con destino a Norteamérica.

Decomisos y personas aprehendidas

Las investigaciones también permitieron identificar bienes y medios de transporte que presuntamente habrían sido utilizados para estas actividades. Entre los decomisos realizados figuran ocho vehículos, seis embarcaciones con motores fuera de borda y una finca ubicada en Veraguas, propiedad de una de las personas que mantenía una orden de aprehensión.

Pitty indicó que, hasta ese momento, no se tenía información sobre otros bienes de lujo vinculados con la operación. Durante los al menos cuatro años de investigación, unas 68 personas fueron aprehendidas en flagrancia por agentes de la Policía Nacional y otros estamentos de seguridad, según los datos proporcionados por el director de la DIJ.

Entre las personas relacionadas con las investigaciones hay ciudadanos panameños y colombianos, hombres y mujeres. Las autoridades señalaron que los detalles sobre posibles organizaciones internacionales relacionadas con esta estructura forman parte de las diligencias y, por el momento, no pueden ser divulgados. Tampoco descartan nuevas aprehensiones como parte de la investigación.

Dentro de las investigaciones también figura un presunto líder de la organización, quien fue detenido previamente en Bocas del Toro y permanece bajo detención provisional. En su caso, un juez de garantías le imputó cargos por el delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. La Operación Poseidón continúa bajo investigación mientras avanzan las diligencias judiciales relacionadas con las 13 personas imputadas.