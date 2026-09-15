Operación Poseidón: así operaba la red investigada por facilitar el trasiego de droga hacia Norteamérica

Una investigación de aproximadamente cuatro años permitió identificar el modo de operación de una organización que utilizaba lanchas rápidas para transportar sustancias ilícitas y también brindaba apoyo logístico a otros grupos que buscaban llevar droga hacia Norteamérica. El operativo dejó 12 personas aprehendidas y permitió decomisar vehículos, embarcaciones y una finca.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una investigación de al menos cuatro años permitió a las autoridades identificar el modo de operación de una organización dedicada principalmente al trasiego de drogas a través del litoral Pacífico, utilizando lanchas rápidas para movilizar grandes cantidades de sustancias ilícitas.

Los detalles fueron dados a conocer por el director de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), César Pitty, durante la presentación de resultados de la Operación Poseidón, desarrollada en sectores de las provincias de Panamá, Veraguas y Chiriquí.

De acuerdo con Pitty, durante el periodo de investigación se logró establecer que la organización estuvo vinculada al movimiento de aproximadamente 13 toneladas de sustancias ilícitas.

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Lanchas rápidas y logística para movilizar la droga

El principal método utilizado por la organización consistía en el trasiego de drogas por el litoral Pacífico, mediante embarcaciones rápidas conocidas como lanchas tipo GO-FAST, empleadas para transportar grandes cantidades de sustancias ilícitas.

Según explicó el director de la DIJ, en algunos casos los integrantes de la organización trasladaban directamente la mercancía en las embarcaciones, mientras que en otros brindaban apoyo logístico a grupos que buscaban movilizar la droga con destino a Norteamérica.

La investigación también permitió identificar bienes y medios de transporte presuntamente utilizados para estas actividades. Entre los decomisos figuran ocho vehículos y seis embarcaciones con motores fuera de borda, además de una finca localizada en el sector de Veraguas, propiedad de una de las personas que mantenía una orden de aprehensión.

Pitty señaló que, hasta el momento, no se tenía información sobre otros bienes de lujo vinculados a la operación. La investigación se extendió durante aproximadamente 48 meses y, según el funcionario, durante ese periodo unas 68 personas fueron aprehendidas en flagrancia por agentes de la Policía Nacional y otros estamentos de seguridad.

Entre las personas vinculadas a las investigaciones hay ciudadanos panameños y colombianos, tanto hombres como mujeres. Pitty indicó que los detalles sobre las organizaciones internacionales que podrían estar relacionadas con esta estructura forman parte de la investigación y, por el momento, no pueden ser divulgados. Las autoridades tampoco descartan nuevas aprehensiones en las próximas horas como parte de las diligencias relacionadas con la Operación Poseidón.

Un presunto líder permanece detenido

En el marco de las investigaciones también figura un presunto líder de la organización, quien fue detenido previamente en Bocas del Toro y permanece bajo detención provisional, luego de que un juez de garantías le imputara cargos por el delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

La operación realizada en las últimas horas dejó 12 personas aprehendidas, quienes serían llevadas ante un juez en la audiencia correspondiente para la legalización de las aprehensiones y demás solicitudes de las autoridades.

La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan que surjan nuevos elementos o personas vinculadas a la estructura investigada.

Con información de Jocelyn Mosquera