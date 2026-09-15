Plástico, cartón y botellas: Residentes de Arnulfo Arias intercambian materiales reciclables por alimentos

La jornada se desarrolla en el sector de La Felicidad, donde los residentes llevan plástico, cartón y otros materiales que son clasificados y pesados. La iniciativa se realizará cada 15 días en este punto.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el sector de La Felicidad, en el corregimiento de Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito, vecinos participan en una jornada de reciclaje en la que entregan materiales como plástico y cartón a cambio de alimentos.

Los residentes llevan los materiales hasta el punto habilitado, donde se registran y se especifica el tipo de residuo entregado. Posteriormente, los productos son pesados y clasificados para continuar con el proceso de reciclaje.

Entre los materiales recibidos se encuentran botellas de plástico y cartón, que son separados para facilitar su aprovechamiento y darles una segunda vida.

La actividad cuenta con la participación de la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, quien explicó que la jornada forma parte de las acciones que se impulsan para promover una mejor gestión de los residuos sólidos en las comunidades.

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Hernández señaló que se trata de una comunidad con necesidades, pero que también ha mostrado disposición para mejorar el manejo de los residuos. La alcaldesa indicó que, aunque el municipio actualmente no está a cargo de la recolección de los desechos, mantiene acciones junto con aliados de la empresa privada para incentivar el reciclaje en distintos sectores.

Como parte de esta jornada, los vecinos reciben una bolsa con diferentes alimentos por los materiales reciclables entregados, con el apoyo de una empresa privada. Según Hernández, el punto de reciclaje en La Felicidad funcionará cada 15 días, con el objetivo de mantener la participación de los residentes y fomentar una disposición adecuada de los residuos.

La Alcaldía de San Miguelito también realiza jornadas de reciclaje los viernes en otros sectores del distrito, por lo que se recomienda a los residentes consultar los canales oficiales de la institución para conocer los puntos y fechas de estas actividades.

Con información de Luis de Jesús Mendoza