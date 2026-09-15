Andrea Pérez Meana habla de su papel en 'Chichero', la cinta que busca llegar a los premios Óscar y Goya

Ciudad de Panamá, Panamá/La actriz y presentadora panameña Andrea Pérez Meana asumió uno de los retos más importantes de su carrera con su participación en Chichero, producción nacional que llegará próximamente a los cines y que actualmente busca representar a Panamá en los Premios Goya 2027 y avanzar en el proceso de consideración para los Premios Óscar 2027, en la categoría de Mejor Película Internacional.

En entrevista, Pérez Meana explicó que uno de los principales atractivos del proyecto fue precisamente la posibilidad de interpretar un personaje completamente diferente a la imagen que el público ha conocido de ella en televisión.

“Creo que siempre estaba en la búsqueda de un personaje que me alejara de la presentadora perfecta o de la Andrea de la televisión”, contó la actriz al hablar sobre la oportunidad.

En la cinta interpreta a Jasmín, una mujer vinculada a Sendero Luminoso, la organización armada peruana que tuvo una fuerte presencia durante las décadas de 1980 y 1990. El personaje escapa de su país y de la vida que llevaba para buscar una nueva oportunidad en Panamá.

Para asumir el papel, Pérez Meana aseguró que realizó una preparación profunda y estudió el contexto histórico relacionado con la guerrilla y la época en la que se desarrolla la historia.

“Empecé a estudiar mucho con respecto a todo lo de esa guerrilla armada para esa época y, bueno, me preparé muchísimo porque sabía que tenía que ser un personaje muy fuerte con un carácter muy decidido”, explicó.

La actriz también tenía claro que uno de sus mayores desafíos era conseguir que el público no relacionara a Jasmín con la Andrea que conoce de la televisión.

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“Sabía que tenía que ser un personaje muy fuerte con un carácter muy decidido y no quería que la gente me vinculara con la Andrea de la televisión”, señaló.

Un personaje que habla de segundas oportunidades

Más allá de la preparación actoral, el personaje también dejó una reflexión personal en Pérez Meana: la importancia de no juzgar a una persona únicamente por su pasado.

“Uno nunca debe juzgar a las personas en la primera vista, o sea, uno nunca debe juzgar a las personas por cómo son, por lo que hicieron en su vida”, expresó.

La intérprete destacó que la historia de Jasmín le permitió explorar la idea de que incluso quienes han cometido errores pueden tener la posibilidad de cambiar y comenzar nuevamente.

“Todas las personas tienen una segunda oportunidad”, afirmó.

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Ese concepto atraviesa la historia de Chichero, una película dirigida por Arturo Montenegro y Aarón Bromley que cuenta la historia de Josué, un joven peruano que llega a Panamá con la esperanza de construir un futuro para su familia, mientras persigue además su sueño de convertirse en campeón de boxeo.

La producción aborda temas como la migración, la búsqueda de oportunidades, la identidad y la resistencia personal, utilizando como escenario el contraste entre Perú y Panamá.

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Una apuesta del cine panameño

Para Pérez Meana, Chichero también representa una muestra del crecimiento que está experimentando la cinematografía nacional.

“El cine panameño está creciendo. Cinematográficamente, la película es un espectáculo”, sostuvo, al destacar además el diálogo que plantea la producción entre Panamá y Perú y los paisajes de ambos países.

La cinta cuenta con un elenco integrado por talento panameño y peruano. El papel principal está a cargo del actor peruano Júnior Béjar Roca, mientras que el reparto nacional incluye a Andrea Pérez Meana, Mafe Achurra, Gaby Gnazzo, Diego de Obaldía, Domil Leira, Elmis Castillo y Mayra Hurley.

Chichero fue ganadora del Concurso Fondo de Cine 2023 y es una producción de QFilms y Dicine, con el respaldo del Ministerio de Cultura de Panamá.

La película fue seleccionada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Panamá para representar al país en los Premios Goya 2027 y avanzar en el proceso de consideración para los Premios Óscar 2027.

Para Pérez Meana, uno de los mensajes que plantea la cinta también está relacionado con la manera en que Panamá recibe a quienes llegan al país en busca de nuevas oportunidades.

“Hablar de cómo Panamá recibe a todos los migrantes, a todas las personas que salen de su país a buscar nuevas oportunidades y cómo los reciben con los brazos abiertos”, destacó.

Mientras Chichero se prepara para su estreno en salas nacionales, la producción avanza también en su recorrido internacional, llevando una historia de migración, amor y resistencia y colocando nuevamente al cine panameño en el radar de importantes reconocimientos de la industria.