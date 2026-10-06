MOP solicita $43.1 millones para pagar compromisos y continuar obras en ejecución

La discusión también estuvo marcada por un intercambio entre diputados, luego de que el diputado Luis Duke cuestionara que el MOP y otras entidades continúen contratando empresas señaladas en casos de sobornos y otras prácticas de corrupción.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) solicitó $43.1 millones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para atender compromisos pendientes, saldar deudas con contratistas y continuar proyectos en ejecución, según explicó el ministro José Luis Andrade.

Durante la sustentación, Andrade también se refirió al pago de primas de antigüedad a exfuncionarios de la institución.

“Se estima beneficiar a 790 exfuncionarios correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016 y cumplir con los pagos ordenados por el Órgano Judicial”, expresó.

El ministro explicó, además, que se contempla un traslado interinstitucional con recursos de la Autoridad Marítima de Panamá para los trabajos de rehabilitación de la avenida Randolph, en el corregimiento de Cristóbal, distrito de Colón.

La discusión también estuvo marcada por un intercambio entre diputados, luego de que el diputado Luis Duke cuestionara que el MOP y otras entidades continúen contratando empresas señaladas en casos de sobornos y otras prácticas de corrupción.

En total, la comisión tiene previsto atender solicitudes de créditos adicionales y traslados de partidas de seis instituciones. Además del MOP, figuran la Superintendencia de Bancos, por $651,740; la Zona Libre de Colón, por $1.1 millones; y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), por $596 mil.

También están previstas las solicitudes del Ministerio de Desarrollo Social, por $47.4 millones, y del Ministerio de Ambiente, por $1.8 millones.

Al momento del reporte, las solicitudes se encontraban en discusión.

Con información de Luis Alberto Jiménez.