San Miguelito reconoce a jóvenes atletas que representaron a Panamá

El vicealcalde de San Miguelito, Rodrigo Ramos , explicó que se entregaron certificados para reconocer los logros de los participantes e incentivar a otros jóvenes del distrito.

San Miguelito/Jóvenes atletas de San Miguelito, que representaron a Panamá, recibieron un reconocimiento de la Alcaldía y el Concejo Municipal por su desempeño deportivo en los juegos Codicader, donde se destacó su esfuerzo, disciplina y perseverancia.

El vicealcalde de San Miguelito, Rodrigo Ramos, explicó que se entregaron certificados para reconocer los logros de los participantes e incentivar a otros jóvenes del distrito.

“Porque siempre se habla de San Miguelito, es la parte mala de San Miguelito, pero en San Miguelito también hay gente buena, hay talento, hay gente que tiene disciplina, hay gente que tiene empeño”, expresó Ramos.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Juan Barsallo, destacó que el homenaje permite mostrar los valores y las capacidades de los jóvenes de las comunidades.

“Nosotros hicimos hoy un reconocimiento con la alcaldía del Concejo Municipal de San Miguelito porque esta es la otra cara de San Miguelito, la cara de lo positivo, de lo bueno y resaltar nuestros valores dentro del deporte, dentro de nuestros colegios”, manifestó.

Barsallo también se refirió a las dificultades que enfrentan los estudiantes y a la responsabilidad de las autoridades de mejorar las condiciones en las que se forman.

“Como autoridades nos toca seguir apoyando, nos toca seguir trabajando para que mejore la infraestructura de nuestros colegios, la infraestructura de nuestras comunidades para tener esa oportunidad para nuestros jóvenes”, afirmó.

Entre los homenajeados estuvo Ángel Sebastián Uribe Sánchez, estudiante del Centro Educativo Santa Librada, quien expresó su alegría por el reconocimiento y agradeció el acompañamiento de su entrenador y su familia.

“Le doy muchas gracias a mi sensei, que nunca me abandonó, a mi mamá, a mi papá y, por sobre todo, a Dios”, dijo.

El joven también animó a otros muchachos a perseverar: “Nunca abandonen sus sueños porque los sueños se hacen realidad”.

Otra de las participantes, María Morales, de la escuela Smart Academy, describió su experiencia representando a Panamá como una oportunidad para crecer como atleta.

“Esto es el fruto de nuestra constancia, perseverancia y esfuerzo que hacemos nosotros por este deporte y estoy muy agradecida con mis entrenadores y con mi familia que estuvieron en este proceso conmigo”, expresó.