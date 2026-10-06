Pase-U: Largas filas en Changuinola en el segundo día de entrega de tarjetas Punch del Ifarhu

Los acudientes deben presentar su cédula vigente. Próximamente, el programa continuará su recorrido por la comarca y otras áreas como Chiriquí Grande, programado para los días viernes y sábado, y en Kankintú, programado para el viernes.

Changuinola/Bocas del Toro/El segundo día de entrega de las tarjetas Punch para el cobro del Pase-U del Ifarhu transcurrió en el Complejo Deportivo en Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Desde tempranas horas, largas filas de padres de familia procedentes de diversos puntos del cordón fronterizo, como Las Tablas, Guabito, Las Delicias y Yorkin, se congregaron para iniciar el proceso de retiro de sus tarjetas.

Los asistentes señalaron que debieron madrugar para asegurar un puesto en las filas. Ante esta situación, Katherine Smith, madre de familia, expresó la necesidad de que los organizadores mejoren la logística para evitar que los ciudadanos deban pasar por largas horas de espera. En el mismo sentido, otro padre de familia enfatizó que es indispensable contar con una mejor señalización y orientación para acelerar la salida de los beneficiarios.

Por su parte, Euler García, asesor del Ifarhu, recordó que se entrega una sola tarjeta por acudiente, independientemente de la cantidad de estudiantes que mantenga dentro del sistema educativo. Asimismo, aclaró que quienes retiraron su beneficio el día anterior según la programación de Almirante no debían acudir nuevamente ni esperar otra fecha, ya que se otorga una única tarjeta por persona.

Indicó que en esta jornada se proyecta atender a unos 16 mil padres de familia en el distrito de Changuinola. Las autoridades recordaron que este proceso corresponde al primer desembolso del beneficio y recalcaron que no es necesario madrugar, ya que las atenciones se desarrollan de forma organizada.

Los acudientes deben presentar su cédula vigente. Próximamente, el programa continuará su recorrido por la comarca y otras áreas como Chiriquí Grande, programado para los días viernes y sábado, y en Kankintú, programado para el viernes.

Información de Luis Palacios

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