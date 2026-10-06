Obispos panameños presentarán en Roma la realidad de sus diócesis durante la visita ad limina

La visita también permite que cada obispo presente la realidad pastoral de su respectiva Iglesia particular, así como los desafíos, avances y esperanzas que enfrenta.

Del 19 al 24 de octubre, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, junto con los demás obispos panameños, participará en la visita ad limina Apostolorum, un compromiso episcopal que se realiza en Roma.

Durante esta visita, los obispos sostendrán encuentros con dicasterios e instituciones de la Santa Sede, como parte de las actividades previstas para este compromiso. También contempla una audiencia con el papa León XIV.

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La expresión ad limina Apostolorum hace referencia al viaje que los obispos diocesanos realizan a Roma cada cinco años. Este encuentro constituye un momento de comunión de los obispos con la máxima autoridad de la Iglesia.

La visita también permite que cada obispo presente la realidad pastoral de su respectiva Iglesia particular, así como los desafíos, avances y esperanzas que enfrenta.

Para los obispos panameños, la visita se desarrollará como parte de la agenda eclesial prevista para octubre en Roma, donde monseñor Ulloa también participará previamente en otras actividades vinculadas con sus responsabilidades como arzobispo de Panamá y presidente de la Conferencia Episcopal Panameña.

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