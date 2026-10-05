Contenido Exclusivo: El metro por la Tumba Muerto

Por su recorrido, el proyecto también es conocido como la Ruta Universitaria, debido a su proximidad con alrededor de cinco universidades.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Metro de Panamá prevé avanzar en los estudios y preparar el pliego de condiciones para la licitación durante 2027. Si se cumplen los plazos proyectados, la obra podría estar lista en 2033.

La extensión de la Línea 2 del Metro de Panamá, conocida como Línea 2A, comienza a dar nuevos pasos hacia su posible construcción. El proyecto, que busca conectar San Miguelito con Paitilla a través de la vía Ricardo J. Alfaro, conocida como Tumba Muerto, está incluido en el presupuesto del Metro de Panamá para 2027.

La entidad destinará recursos para preparar el pliego de condiciones y complementar los estudios necesarios para desarrollar el proceso de licitación, una etapa clave para avanzar hacia la contratación y posterior ejecución de la obra.

La Línea 2A contempla aproximadamente 10 kilómetros de extensión y 12 estaciones. Su recorrido partiría de la estación de San Miguelito, donde actualmente finaliza la Línea 2, y continuaría por la vía Tumba Muerto hasta llegar a Paitilla, con una posible extensión hasta Multiplaza.

De acuerdo con los planteamientos del proyecto, el trazado combinaría tramos aéreos y subterráneos, con una proporción importante del recorrido bajo tierra. La propuesta busca facilitar los desplazamientos en una de las zonas de mayor circulación vehicular de la capital, de acuerdo con el director de proyectos del metro, Carlos Cedeño.

Uno de los principales objetivos de la Línea 2A es mejorar la conexión con centros educativos y áreas de alta actividad económica. Por su recorrido, el proyecto también es conocido como la Ruta Universitaria, debido a su proximidad con alrededor de cinco universidades.

Entre los puntos estratégicos se encuentra la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), donde estudiantes y trabajadores podrían contar con una alternativa de transporte para movilizarse hacia sus actividades académicas.

Otro punto importante es la Universidad de Panamá, que registra una matrícula superior a los 30 mil estudiantes. La futura línea podría beneficiar a parte de esta población, al ofrecer una opción adicional para llegar al campus y reducir la dependencia de automóviles particulares, autobuses y taxis.

Sin embargo, el alcance de estos beneficios dependerá de la ejecución definitiva del proyecto, la ubicación de las estaciones y su integración con otros medios de transporte.

La estación Iglesia del Carmen figura entre los puntos relevantes de la propuesta, ya que permitiría conectar la futura Línea 2A con la Línea 1 del Metro de Panamá.

Esta conexión representaría una alternativa adicional para los usuarios que se desplazan desde Panamá Este y otros sectores de la ciudad, al facilitar los transbordos sin depender exclusivamente de la estación de San Miguelito.

Aunque la Línea 2A todavía se encuentra en fase de preparación, el Metro de Panamá estima que la construcción podría tomar alrededor de cuatro años. Bajo el cronograma previsto, la infraestructura estaría lista para 2033.

Antes de llegar a ese punto, deberán completarse los estudios pendientes, definirse los aspectos financieros y avanzar en el proceso de licitación.

La iniciativa busca ofrecer una alternativa de movilidad para miles de personas que diariamente se desplazan entre San Miguelito y distintos puntos de la capital. No obstante, su materialización dependerá de que se cumplan las etapas técnicas, presupuestarias y administrativas previstas.

Por ahora, la Línea 2A representa una propuesta para ampliar la red del Metro y mejorar la conectividad urbana, en una ciudad donde la congestión vehicular continúa siendo uno de los principales desafíos para los usuarios del transporte público.

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