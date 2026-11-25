Entre enero y octubre de 2026, el Ministerio Público recibió 1,699 denuncias más por violencia doméstica que en el mismo período de 2025. Hay quienes advierten que algunas conductas de control en la pareja todavía se interpretan como muestras de cariño.

Ciudad de Panamá, Panamá/“¿Quién sabe qué hizo ella para que la mataran?”. La defensora de derechos humanos Joyce Araujo cita esa frase al describir lo que lee cuando se publica la noticia del asesinato de una mujer. Hay quienes comentan cómo estaba vestida. Otros cuestionan al hombre que eligió o con el que andaba. En esas reacciones, dice Araujo, la sospecha termina recayendo sobre la mujer que perdió la vida.

Entre enero y octubre de 2026, el Ministerio Público registró en Panamá 21 víctimas de femicidio, siete más que en los mismos diez meses del año anterior. Otras 21 sobrevivieron a una tentativa de femicidio, frente a 15 en 2025. Detrás del aumento del 50 % en los femicidios y del 40 % en las tentativas hay un dato que comparten ambos registros: las jóvenes de 18 a 24 años fueron el grupo más afectado, con cinco víctimas en cada uno.

Cifras que, lejos de reducir el problema, muestran una realidad preocupante que se debate en medio de una fecha como hoy 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

A Janina Isabel Castro Campbell, socióloga, investigadora y docente universitaria con 14 años de experiencia en estudios de género, dinámicas comunitarias y desarrollo social en Panamá, le preocupa lo que ocurre antes de que una agresión llegue a ese extremo. “Más allá del incremento numérico de las cifras, lo que más alarma es el agravamiento en la letalidad de la violencia y la insuficiencia de las barreras de contención temprana”, explicó.

A su juicio, persiste una idea de la masculinidad que vincula la relación de pareja con el control y la posesión. Cuando esa desigualdad coincide con presiones económicas o precariedad en el hogar, advirtió, la violencia puede llegar a verse como una forma habitual de imponer autoridad.

Para la diputada independiente Paulette Thomas, parte de la dificultad para prevenir la violencia está en reconocerla cuando todavía se disfraza de cuidado. Pone como ejemplo al hombre que le exige a su pareja que le mande su ubicación. Desde fuera, dice, hay quienes interpretan esa vigilancia como una señal de que la quiere.

El femicidio no empieza con un disparo, no empieza con un golpe, empieza con el control, que muchos aplauden”, expresó Thomas.

Cuando ella termina pidiendo perdón

“Yo te pago todo, no tienes que trabajar”. Thomas cita esas palabras para hablar de la dependencia económica. Menciona también al hombre que revisa el celular de su pareja, le prohíbe trabajar o la amenaza con hacerse daño si ella decide dejarlo. “Si me dejas, me mato” es uno de los ejemplos que identifica como chantaje emocional.

Castro Campbell menciona otras conductas que pueden pasar inadvertidas incluso para quienes conocen a la pareja: exigir las contraseñas del teléfono, humillarla delante de otros con el pretexto de hacer una broma o alejarla poco a poco de sus amistades y de su familia. “Cuesta identificarlos porque nuestra cultura sigue alimentando el mito del amor romántico, que confunde los celos con interés y la tolerancia al maltrato con compromiso”. Según la socióloga, cuando esas conductas se alternan con gestos de afecto o arrepentimiento, tanto la mujer como sus allegados pueden tardar en reconocer que el maltrato se repite.

En otro de los ejemplos que da la diputada Thomas, el hombre responsabiliza a su pareja por haberle pegado. La mujer, cuenta Thomas, termina pidiendo perdón por el golpe que recibió. Araujo reconoce una lógica parecida en los comentarios de quienes, después de un asesinato, buscan en la conducta de la víctima una explicación para lo que hizo el agresor.

En los primeros diez meses del año, el Ministerio Público recibió un promedio de casi 50 denuncias diarias por violencia doméstica. Al cierre de octubre sumaban 15,187, unas 1,699 más que en el mismo período de 2025.

Panamá y Panamá Oeste registraron las cifras más altas, con 4,069 y 3,547 denuncias, respectivamente. Les siguió Chiriquí, con 2,035.

Las edades que aparecen en los registros

Dos de las víctimas de femicidio tenían entre 10 y 14 años. Una tercera tenía entre 15 y 17. Entre quienes sobrevivieron a una tentativa de femicidio había dos niñas de entre 5 y 9 años. En el otro extremo de edad, el Ministerio Público registró una víctima de femicidio de 80 años o más y otra de ese mismo grupo que sobrevivió a una tentativa.

San Miguelito pasó de una víctima de femicidio a cinco y fue el distrito con la cifra más alta del país. También fue uno de los tres lugares con más víctimas de tentativa: junto con Darién y Panamá Oeste, concentró 12 de las 21 registradas.

San Miguelito fue, además, el lugar donde murió Heidy Nayeliz Rosario, de 24 años. El 20 de septiembre resultó herida durante un tiroteo en Santa Marta, corregimiento de Belisario Frías, y murió a consecuencia de las heridas.

Un mes antes, el 23 de agosto, Raiza Díaz, de 29 años, estando embarazada, fue asesinada en Guarumal, corregimiento de Caimitillo, en Panamá Norte.

Recientemente, este mes de noviembre, fuera del período del informe del Ministerio Público, las autoridades iniciaron una investigación por el asesinato de dos estadounidenses en una propiedad de Bugaba, Chiriquí. Una de ellas era Evelyn Lyn Bishop, productora de cacao y fundadora de un emprendimiento de chocolates artesanales. La otra era una amiga que había viajado desde Costa Rica para visitarla. Sobre este caso, las autoridades mantienen consultas con autoridades costarricenses y estadounidenses.

¿Qué respuesta encuentra una mujer que necesita ayuda?

Thomas pone el foco en un programa destinado a atender la violencia doméstica. Según la diputada, Comunidades Unidas Contra la Violencia Doméstica atendió a 1,047 personas el año pasado y a 56 en lo que va de este año. También señaló que el Ministerio de la Mujer tiene $30,000 para inversión en 2027. Su preocupación es qué protección encuentra una mujer cuando reconoce que está en peligro y decide buscar ayuda.

“Desde el sistema público no hay una respuesta eficaz ni efectiva para los temas de violencia basada en género”, sostuvo Araujo. La defensora reclama que el Ministerio Público, el Órgano Judicial, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer coordinen la atención y den seguimiento a los casos. También atribuye una responsabilidad a los ministerios de Salud y de Educación, particularmente en la prevención.

Araujo lleva esa discusión a las aulas y los hogares. Propone incorporar la educación integral en sexualidad desde los primeros años de enseñanza y hablar con niños y niñas sobre el respeto, el cuidado de los hijos y la responsabilidad de compartir las tareas de la casa. Son conversaciones que, a su juicio, ayudan a reconocer la diferencia entre cuidar a otra persona y decidir por ella.

“Todo eso va a ayudar a que niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres desde muy temprana edad puedan aprender a desarrollar relaciones en igualdad de condiciones”, dijo Araujo.

¿Cómo acercarse cuando la familia reconoce el maltrato?

Castro Campbell cuestiona un dicho que todavía pesa cuando alguien cercano advierte señales de violencia: “En pleito de marido y mujer nadie se mete”. A su juicio, esa idea protege al agresor dentro de la casa y refuerza en la mujer la sensación de que está sola. A la familia que duda en acercarse, la socióloga le recomienda evitar la confrontación directa con el agresor por el riesgo de represalias contra ella.

Su propuesta empieza por escuchar sin juzgar. En vez de preguntarle “¿por qué no lo dejas?”, la familia puede mantener el contacto, ayudarla con el cuidado de sus hijos, guardar discretamente documentos importantes y acompañarla cuando ella decida acudir a las instituciones. “Salir de un círculo de violencia no es un acto aislado, sino un proceso complejo que exige una red comunitaria y familiar presente”, expresó Castro Campbell.