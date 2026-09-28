Contenido Exclusivo: Turismo en transporte público

Durante el recorrido, turistas consultados destacaron el bajo costo y la posibilidad de conocer la ciudad utilizando el transporte público.

Recorrer algunos de los principales sitios turísticos de la ciudad de Panamá utilizando el Metro y MiBus es una alternativa económica para los visitantes que llegan al país y no desean alquilar un vehículo.

El recorrido comienza en la estación Aeropuerto de la Línea 2 del Metro, desde donde es posible conectar con la Línea 1 en San Miguelito para llegar hasta la estación 5 de Mayo. El trayecto completo toma aproximadamente una hora y tiene un costo de 85 centésimos.

Desde la estación 5 de Mayo, el recorrido continúa hacia el Casco Antiguo utilizando un bus eléctrico de MiBus. El pasaje cuesta 25 centésimos y la ruta cuenta con paradas que facilitan el acceso a distintos puntos de interés del área histórica.

Luego, el recorrido regresa a la estación 5 de Mayo para continuar en Metro hasta la estación Albrook, con un costo de 35 centésimos. Desde allí se puede tomar un MiBus hacia las esclusas de Miraflores, uno de los principales atractivos relacionados con el canal de Panamá.

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Para llegar a Miraflores se utiliza la ruta C-810, que se aborda en la bahía D de la terminal de transporte de Albrook. El pasaje es de 25 céntimos por trayecto. Sin embargo, se recomienda tomar en cuenta el tiempo de espera, que puede extenderse hasta unos 35 minutos, dependiendo de las condiciones del tráfico.

Desde Albrook también existe una conexión hacia la Calzada de Amador, otro de los puntos turísticos de la ciudad. El bus se aborda a un costado de la estación de Metro y corresponde a la ruta C-850, con un costo de 25 centésimos por trayecto.

Durante el recorrido, turistas consultados destacaron el bajo costo y la posibilidad de conocer la ciudad utilizando el transporte público. Para algunos visitantes, además, utilizar el Metro y los buses representa una experiencia diferente desde su llegada al país.

En el recorrido realizado, los gastos fueron de 85 centésimos desde la estación Aeropuerto hasta 5 de Mayo, 25 centésimos hacia el Casco Antiguo, 35 centésimos para regresar desde 5 de Mayo hasta Albrook y 25 centésimos por cada trayecto hacia Miraflores y Amador.

La experiencia demuestra que es posible conectar varios atractivos turísticos de la capital mediante el transporte público, aunque es importante organizar el recorrido con anticipación y considerar los tiempos de espera y las conexiones entre cada ruta.