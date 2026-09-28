¿Cuándo repararán por completo el Puente de las Américas? Esto dice el MOP

Mientras se concreta una rehabilitación profunda, el MOP mantiene trabajos de mantenimiento en el puente para atender las condiciones de la superficie de rodadura.

Ciudad de Panamá/La rehabilitación integral de la superficie de rodadura del puente de las Américas no se realizaría en el corto plazo. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) explicó que para ejecutar un reemplazo completo de las losas sería necesario cerrar totalmente la estructura, por lo que primero se requiere contar con una vía alterna.

Edgar Peregrina, director de Proyectos Especiales del MOP, explicó que la magnitud del puente hace inviable realizar una intervención de esta naturaleza sin suspender completamente el tránsito.

“Recordemos que el Puente de las Américas es un puente que de ancho más o menos tiene 25 metros, contando las aceras, y de largo es una milla, 1.5 kilómetros. Toda esa losa hay que hacerla nuevamente y, naturalmente, para hacer eso tenemos que cerrar el puente y no puedo hacer ese reemplazo si no tengo una vía alterna”, explicó Peregrina.

🔗Puedes leer: Cancelan simulaciones del Cuarto Puente previstas para este 28 y 29 de septiembre

El funcionario señaló que el reemplazo de las losas tampoco podría ejecutarse mediante cierres parciales, debido a que se requiere intervenir la estructura de manera integral.

Mientras se concreta una rehabilitación profunda, el MOP mantiene trabajos de mantenimiento en el puente para atender las condiciones de la superficie de rodadura.

TVN Noticias realizó un recorrido en el sitio y constató que actualmente las losas no presentan huecos, aunque sí se observan numerosos parches producto de intervenciones realizadas anteriormente.

De acuerdo con las proyecciones del MOP, el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá estaría listo hacia finales de 2028. Esta nueva conexión permitiría contar con una ruta alterna para el tránsito y abriría la posibilidad de realizar posteriormente trabajos de mayor alcance en el Puente de las Américas.

Con información de Elizabeth González