Deudas y gastos: las obligaciones que ponen en aprietos las finanzas de los panameños

Cuando se acumulan préstamos, compras y otros gastos sin una planificación adecuada, las obligaciones pueden convertirse en una especie de “bola de nieve”.

Ciudad de Panamá/Los compromisos financieros forman parte de la realidad de muchas familias panameñas. Préstamos bancarios, gastos de alimentación y otras obligaciones pueden consumir una parte importante del salario y convertirse en una fuente de preocupación cuando no existe una adecuada planificación.

En un recorrido por las calles, varios ciudadanos compartieron cuáles son las deudas y gastos que más presión generan sobre sus ingresos.

“Sinceramente, un préstamo, que como todo panameño tenemos con algunos bancos”, comentó uno de los entrevistados. Otro ciudadano señaló los gastos relacionados con la alimentación como una de las principales preocupaciones para su bolsillo.

Aunque existen deudas que pueden considerarse necesarias, como la adquisición de una vivienda, préstamos para atender gastos médicos, educativos u otras necesidades, los especialistas advierten sobre el riesgo de asumir compromisos que superen la capacidad real de pago.

Cuando se acumulan préstamos, compras y otros gastos sin una planificación adecuada, las obligaciones pueden convertirse en una especie de “bola de nieve”, dificultando cada vez más la posibilidad de cumplir con los pagos.

El analista financiero Olmedo Estrada destacó que la disciplina es uno de los principales factores para mantener unas finanzas saludables.

“Todo tiene que ver con la disciplina financiera. Si la persona no tiene disciplina financiera, por ejemplo, si yo gano $500 mensuales, yo no puedo tener un gasto que supere los $500; por el contrario, siempre debe haber un fondo de ahorro”, explicó.

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Ante un escenario de endeudamiento, Estrada recomienda revisar los gastos y establecer un plan para atender las obligaciones existentes.

“Reducir gastos, reducir compras y comenzar a hacer un arreglo financiero con las deudas que tiene”, señaló.

Los especialistas también plantean la importancia de establecer prioridades y evitar asumir nuevos compromisos mientras se busca recuperar el equilibrio financiero.

Reconocer que existe un problema de endeudamiento, organizar las obligaciones, establecer prioridades y ajustar los gastos son algunos de los primeros pasos para recuperar el control de las finanzas personales y tomar decisiones económicas más sostenibles.

Con información de Jocelyn Mosquera