La informalidad y el emprendimiento marcan el panorama laboral de la juventud

De 455 mil jóvenes ocupados, el 54% se encuentra en la informalidad, una situación que responde a la falta de oportunidades laborales formales.

Ciudad de Panamá/Reventa de productos, gastronomía, creación de contenido y actividades vinculadas a la industria creativa forman parte de las alternativas que miles de jóvenes han encontrado para generar ingresos ante las dificultades de incorporarse al mercado laboral formal.

Aunque muchos no superan los 35 años y cuentan con preparación académica o habilidades adquiridas, una parte importante ha optado por emprender, incluso desde la informalidad, como una vía para construir su propio camino económico.

La economista Ana Patiño explicó que de los aproximadamente 455 mil jóvenes ocupados, el 54% se encuentra en la informalidad, una situación que responde a la falta de oportunidades laborales formales.

“De esos 455 mil jóvenes ocupados, el 54% está en la informalidad y definitivamente porque están buscando una opción de que no tienen empleo formal y les toca aprender”, señaló Patiño.

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En las universidades, jóvenes como David Hernández mantienen la expectativa de encontrar oportunidades laborales al culminar sus estudios, pero también contemplan alternativas de emprendimiento impulsadas por sus intereses personales.

“Yo quería trabajar por mi cuenta porque siento que eso me generaría más libertad. Me gusta mucho la cocina y las finanzas, entonces la verdad que mi propio restaurante sería una buena opción”, comentó Hernández.

Expertos destacan que las nuevas tecnologías han abierto puertas para que muchos jóvenes desarrollen proyectos propios, especialmente en áreas como la economía naranja, las industrias creativas y la creación de contenido digital. Sin embargo, también persisten oficios tradicionales que continúan siendo una fuente de ingresos para quienes no logran incorporarse al empleo formal.

Ese es el caso de Luis Enrique Castro, DJ, quien encontró en la música una oportunidad después de años trabajando en otros oficios. “Tengo 14 años en la música y mi empleo base era de valet parking hasta que encontré la oportunidad”, relató.

El comercio sigue siendo uno de los principales sectores donde los jóvenes buscan establecerse cuando las puertas del mercado laboral formal no se abren.

Patiño también señaló que existen mayores obstáculos para las mujeres jóvenes al momento de acceder a un empleo, por lo que considera necesario fortalecer los emprendimientos con enfoque de género.

Además del reto de la informalidad, el desempleo juvenil continúa siendo una preocupación. Según datos mencionados, unos 113 mil jóvenes se encuentran en búsqueda de empleo sin conseguirlo, lo que representa aproximadamente uno de cada cinco jóvenes.

Con información de Nicanor Alvarado