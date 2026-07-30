MLB resultados | Medias Blancas superan a los Yankees en un duelo de pitcheo extendido a 11 entradas

Panamá/En un enfrentamiento marcado por el dominio desde la lomita que se prolongó hasta las instancias extras, los Chicago White Sox se impusieron 2-1 a los New York Yankees este 30 de julio de 2026 en el Guaranteed Rate Field.

El encuentro se decidió de forma dramática en la parte baja de la undécima entrada, cuando los locales lograron anotar la carrera del triunfo con dos outs en la pizarra para dejar en el terreno a la novena neoyorquina.

El partido fue un auténtico duelo de abridores que mantuvo el marcador en blanco durante las nueve entradas reglamentarias. Por Chicago, Burke tuvo una actuación dominante al recetar 10 ponches en 6 episodios de labor, permitiendo apenas 3 imparables. Por su parte, el abridor de los Yankees, Weathers, respondió con una joya de 7 entradas sin permitir anotaciones y limitando a la ofensiva contraria a solo 3 hits. A pesar del desempeño estelar de ambos, ninguno pudo adjudicarse la victoria debido a la falta de respaldo ofensivo temprano.

La paridad se rompió finalmente en el décimo episodio, cuando ambos equipos lograron anotar una carrera, llevando la tensión al máximo. Los Yankees tomaron la delantera momentánea gracias a un imparable de Grisham que impulsó a Volpe, pero los Medias Blancas respondieron rápidamente para igualar el tablero. En el cierre del undécimo capítulo, Chicago capitalizó sus oportunidades frente a los lanzamientos de F. Cruz, quien terminó cargando con la derrota. El relevista Domínguez se acreditó el triunfo tras cumplir con una labor efectiva en la última entrada del compromiso.

En este juego el panameño José "Chema" Caballero entró como corredor emergente y se robó la segunda base, es su número 25 de la campaña.

Un factor determinante en el resultado fue la incapacidad de los Yankees para batear en momentos clave, terminando con un preocupante registro de 1 de 15 con corredores en posición de anotar y dejando a un total de 11 hombres en las bases. El juego, que tuvo una duración de 3 horas y 15 minutos, se desarrolló bajo un clima parcialmente nublado y ante una asistencia de 29,384 espectadores que presenciaron el triunfo número 57 de la temporada para los White Sox.