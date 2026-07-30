Serie del Caribe Kids 2026| Federales de Panamá se ponen manos a la obra para el torneo regional

La Serie del Caribe Kids se realizará del 10 al 16 agosto y la podrás vivir a través de TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Los Federales de Chiriquí, representantes de Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026, comenzaron este jueves su preparacion prrevia para el certamen regional de béisbol que se realizará en Nayarit, México.

Eddie Serrano, manager del equipo federal, manifestó que se busca observar el rendimiento de los peloteros en las prácticas y en los partidos de fogueo que se tienen programados en este periodo de ensayos. Él precisó que se tiene prevista la realización de tres juegos preparatorios que se tomarán como base para definir a la nómina del equipo para el torneo que se disputará entre el 10 y 16 de agosto.

"Hoy es un día que vamos directo al partido: Vamos a estar observando a los jugadores. Como hemos llegado hoy, todavía no hemos tenido tiempo de hablar con ellos. Vamos a esperar después del partido para tratar de hablarles un poco y explicarles cuál será el plan de nosotros en este torneo", señaló.

Serrano indicó que se ha dado seguimiento a los jugadores del equipo ya que varios de ellos participaron tanto en Probeis Kids como en el Campeonato Nacional de Béisbol U12.

"Hemos estado siempre pendientes de los partidos, junto a (los asistentes) Elpidio Pinto y César Flores hemos estado anotando todo. Solamente nos queda observar estos partidos para ver si han mantenido su nivel", comentó.

La representación panameña jugará su primer partido ante República Dominicana, actual bicampeón del torneo.

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"Me gusta que juguemos de salida contra República Dominicana, el bicampeón. Siento que va a ser un partido que nos va a foguear, porque cuando juegas con el campeón esto va a ayudar a los niños a romper el hielo", sostuvo el manager.

Serrano puntualizó que los Federales basarán su estilo en el denominado "juego pequeño" , ya que considera que puede ser de mucha ayuda para afrontar los partidos.

"Lo que buscamos es hacer un buen torneo, si Dios quiere llegar a ser campeones, por qué no", expresó. "Eso es lo que vamos a tratar de meter en la mente a los niños, que vayamos no participar como en otros torneos, sino tratar de pensar en grande, como ganar un campeonato".

Actualmente los Federales tienen un grupo conformado por 31 jugadores. De ellos se sacará el equipo que competirá por Panamá en la tercera versión del torneo.

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