Serie del Caribe Kids 2026| Panamá conjunta a Federales de Chiriquí para alistarse con miras al torneo de béisbol infantil

El grupo de peloteros empezará sus entrenamientos el 30 de julio y el certamen se llevará a cabo en México.

Panamá/Los Federales de Chiriquí, representantes de Panamá a la Serie del Caribe Kids 2026, convocó a 31 peloteros que iniciarán entrenamientos para ese torneo regional de béisbol que se realizará del 10 al 16 de agosto en Nayarit, México.

Los jugadores convocados comenzarán su preparación el jueves 30 de julio en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá. De ese grupo se sacará el equipo que jugará la Serie del Caribe Kids que este año disputará su tercera versión.

Los Federales se adjudicaron el derecho de representar a Panamá en el certamen caribeño de béisbol infantil al coronarse campeones del torneo local Probeis Kids que se realizó entre el 30 de mayo y 6 de junio de este año.

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El torneo

La Serie del Caribe Kids es un torneo internacional de béisbol infantil organizado por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Está inspirado en la tradicional Serie del Caribe, pero reúne a selecciones de niños, generalmente de 11 y 12 años, en lugar de equipos profesionales.

Sus principales características son: