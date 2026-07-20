Mundial 2026| Conoce la tabla de posiciones general del torneo. ¿En qué puesto quedó Panamá?

Después de la coronación de España como campeón del mundo, echamos un vistazo a los puestos que ocuparon todas las selecciones participantes, especialmente Panamá.

Panamá/La conquista de la Selección de España de su segundo título de Copa del Mundo, le puso fin a un certamen intenso y lleno de emociones. Ya con más calma, tras la final ante Argentina, observamos los puestos ocupados por los 48 equipos participantes, entre ellos Panamá que tuvo su segunda presentación en este tipo de torneos.

Aunque terminó sin puntos, luego de perder sus tres partidos de la fase de grupos, la selección panameña no fue la peor calificada del torneo. Esto se basa en la diferencia de goles que registró en el certamen.

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La selección panameña fue una de seis selecciones que no sumó puntos en la competencia, sin embargo se ubicó en el puesto 43 con una diferencia de goles de -4. Ese fue el mejor registro entre los conjuntos que terminaron su participación con tres derrotas en su cuenta. Debajo del combinado canalero quedaron Jordania (-5), Haití (-6), Uzbekistán (-9), Túnez (-10) e Irak (-11).

Además Panamá fue el único participante que no marcó goles en el torneo. El elenco nacional jugó en el Grupo L ante Ghana, Croacia e Inglaterra. Sus resultados fueron los siguientes:

17 de junio de 2026: Ghana 1-0 Panamá

23 de junio de 2026: Panamá 0-1 Croacia

27 de junio de 2026: Panamá 0-2 Inglaterra

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Tabla general

España encabezó la clasificación con un récord total de siete victorias y un empate para 22 puntos. Argentina fue segundo con 21 unidades tras ganar siete encuentros y perder uno.

Inglaterra completa el podio con 19 unidades tras ganar seis juegos, empatar uno y perder uno. En la fase de grupos, los Tres Leones igualaron 0-0 con Ghana y cayeron ante Argentina en semifinales por 1 a 2.

A continuación observamos la clasificación general completa después de que se jugarán los 104 partidos programados en el Mundial 2026.

1 España (22 pts.)

2 Argentina (21 pts.)

3 Inglaterra (19 pts.)

4 Francia (18 pts.)

5 Noruega (12 pts.)

6 Bélgica (11 pts.)

7 Marruecos (11 pts.)

8 Suiza (11 pts.)

9 México (12 pts.)

10 Colombia (11 pts.)

11 Brasil (10 pts.)

12 Estados Unidos (9 pts.)

13 Portugal (8 pts.)

14 Canadá (7 pts.)

15 Egipto (6 pts.)

16 Paraguay (5 pts.)

17 Países Bajos (8 pts.)

18 Alemania (7 pts.)

19 Costa de Marfil (6 pts.)

20 Croacia (6 pts.)

21 Japón (5 pts.)

22 Australia (5pts.)

23 RD Congo (4 pts.)

24 Ghana (4 pts.)

25 Ecuador (4 pts.)

26 Sudáfrica (4 pts.)

27 Suecia (4 pts.)

28 Austria (4 pts.)

29 Bosnia y Herzegovina (4 pts.)

30 Argelia (4 pts.)

31 Senegal (3 pts.)

32 Cabo Verde (3 pts.)

33 Irán (3 pts.)

34 Corea del Sur (3 pts.)

35 Turquía (3 pts.)

36 Escocia (3 pts.)

37 Uruguay (2 pts.)

38 Arabia Saudita (2 pts.)

39 Chequia (1 pto.)

40 Nueva Zelanda (1 pto.)

41 Qatar (1 pto.)

42 Curazao (1 pto.)

43 Panamá (0 pts.)

44 Jordania (0 pts.)

45 Haití (0 pts.)

46 Uzbekistán (0 pts.)

47 Túnez (0 pts.)

48 Irak (0 pts.)