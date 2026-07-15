Cristian 'Fulo' Martínez jugará junto a César Blackman en Eslovaquia

Panamá/El panameño Cristian Martínez, el "Fulo", será nuevo jugador del ŠK Slovan Bratislava. El director ejecutivo del club eslovaco, Iván Kmotrík Jr., confirmó en conferencia de prensa que el acuerdo está cerrado y que solo restan detalles mínimos para formalizarlo. Según la información del club, el panameño viajaría esta misma noche para incorporarse al equipo lo antes posible.

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Con este movimiento, Martínez se reencuentra con otro panameño mundialista: el defensor César Blackman, quien milita en el Slovan Bratislava desde 2023 y también formó parte de la lista de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El "Fulo" llega procedente del Ironi Kiryat Shmona de Israel, club en el que se afianzó tras un préstamo y con el que firmó de manera definitiva en 2025. Su salto a Eslovaquia se da apenas semanas después de un Mundial que lo dejó como una de las gratas sorpresas del proceso de Thomas Christiansen: Martínez fue uno de los jugadores con la nota más alta dentro del combinado panameño, pese a que la sele no pudo avanzar de la fase de grupos tras caer ante Ghana, Croacia e Inglaterra.

Con la camiseta canalera, Martínez se ha consolidado como una pieza habitual del mediocampo, valorado por su intensidad y capacidad de recuperación de balón, características que lo mantuvieron como una alternativa constante para Christiansen a lo largo de las eliminatorias y del propio Mundial.

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Yaya Touré fue presentado como el nuevo director técnico del ŠK Slovan Bratislava, vigente campeón de la Primera División de Eslovaquia, tras firmar un contrato por las próximas tres temporadas. Esta será la primera ocasión en la que el legendario exmediocampista marfileño asuma el mando de un equipo como entrenador principal.

El exjugador del Manchester City y Barcelona tendrá como principal reto mantener el dominio del club a nivel local y conducirlo a una destacada participación en la UEFA Champions League.

Antes de asumir este nuevo desafío, Touré desarrolló su carrera como entrenador en funciones de asistente, integrando los cuerpos técnicos del Olimpik Donetsk, Akhmat Grozny, Standard de Lieja y de la selección de Arabia Saudita, experiencia que ahora buscará trasladar a su primera aventura como estratega principal.