Juegos Centroamericanos y del Caribe | Panamá cayó ante México en el fútbol masculino

Panamá/En una exhibición de contundencia y dominio absoluto, la selección de México goleó 4-0 a Panamá este 5 de agosto, asegurando su boleto a la gran final del torneo de fútbol masculino.

Desde el pitazo inicial en el Estadio Moca 85, el conjunto mexicano impuso condiciones: apenas al minuto 7, Gael García abrió el marcador, marcando el rumbo de un encuentro que se tornaría cuesta arriba para la defensa panameña.

La figura del primer tiempo fue Joaquín Moxica, quien con un doblete a los minutos 16 y 31 dejó el encuentro prácticamente sentenciado antes del descanso. México mantuvo el control del esférico con un 61% de posesión frente al 39% de los canaleros, que a pesar de intentar 18 disparos, no lograron romper el arco rival. El cierre de la cuenta llegó en el tiempo de reposición (90'+1) por conducto de Octavio Vázquez, quien selló el definitivo 4-0.

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Con este resultado, México espera rival para disputar la medalla de oro en la justa regional, mientras que Panamá conserva la opción de pelear por el bronce ante el ganador del cruce entre Venezuela y Colombia, partido que fue reprogramado y cuya definición se conocerá en las próximas horas, lo que también determinará al rival de el Tri en la final.

La organización de los juegos, bajo la supervisión de Centro Caribe Sports, continúa reportando una exitosa jornada en múltiples disciplinas, consolidando a la República Dominicana como epicentro del deporte regional este verano.

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