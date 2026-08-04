Panamá Sub-20, lista para enfrentar a México por el boleto al Mundial
La escuadra dirigida por Mike Stump ultimó detalles tácticos en Puebla de cara al decisivo compromiso de cuartos de final, con doble premio en juego: el pase a semifinales y la clasificación mundialista.
Panamá/La Selección Sub-20 de Panamá completó este martes su último entrenamiento previo al decisivo compromiso frente a México, correspondiente a los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, encuentro que otorgará un boleto directo a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.
Los dirigidos por el entrenador Mike Stump realizaron esta mañana una práctica de pocas cargas físicas, enfocada principalmente en los aspectos tácticos, en la cancha de entrenamiento ubicada a un costado del Estadio Universitario BUAP, en Puebla, dejando todo listo para el desafío de mañana. Panamá Sub-20 se medirá a México este miércoles desde las 9:00 p.m. (hora de Panamá), equivalentes a las 8:00 p.m. tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc, con doble premio en juego: el ganador avanzará a semifinales del certamen y asegurará su clasificación mundialista.
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La escuadra nacional buscará escribir un nuevo capítulo en su historia al intentar conseguir su octava clasificación a una Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Panamá llegó a esta instancia como uno de los mejores terceros lugares del torneo: selló su boleto a cuartos de final tras golear 4-0 a Honduras en el cierre del Grupo C, con anotaciones de Josue Wood al minuto 33, Moisés Richards al 42, Gerson Gordón al 45 y Carlos Rodríguez al 69, resultado con el que cerró la fase de grupos con cuatro puntos, producto de un empate 2-2 ante Jamaica, una derrota frente a Canadá y el triunfo sobre los catrachos.
México, en cambio, llega a la instancia de cuartos como líder invicto del Grupo B. El conjunto mexicano cerró la fase de grupos con paso perfecto, sumando tres victorias en tres partidos, nueve puntos y una diferencia de goles de +9, sin recibir anotaciones, resultado que lo posicionó como el segundo mejor equipo de la ronda inicial, solo superado por Estados Unidos.
El duelo entre panameños y mexicanos será uno de los cuatro cruces de cuartos de final que se disputan entre el martes 4 y el miércoles 5 de agosto, todos en sedes de Puebla. El Estadio Cuauhtémoc albergará los partidos de México ante Panamá y de Canadá frente a Jamaica, mientras que el Estadio Universitario de la BUAP recibirá los encuentros entre Estados Unidos contra Guatemala y Costa Rica frente a Haití.
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Las semifinales se disputarán el 7 de agosto y la final tendrá lugar el 9 de agosto en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. La Concacaf tiene cuatro boletos en juego para el Mundial de la categoría, además de un cupo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para el campeón del torneo.
Finalizada la práctica, el volante Ernesto Gómez destacó el ambiente que se vive dentro del grupo y la ilusión de conseguir el boleto mundialista: "La verdad, mis compañeros, nuestro grupo está muy unido, muy feliz y preparándonos de la mejor manera. Acabamos de entrenar y estamos listos para el partido de mañana, que sé que será muy lindo, un gran partido, y sé que sacaremos esa victoria."
Con información de FPF.