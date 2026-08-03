Adalberto Carrasquilla | El panameño enfocado con el partido de Leagues Cup Charlotte FC vs Pumas

Panamá/En la víspera de su debut en la Leagues Cup, el director técnico de los Pumas, Esteban Solari, y el mediocampista panameño Adalberto "Coco" Carrasquilla, compartieron sus expectativas en rueda de prensa sobre el enfrentamiento contra el Charlotte FC. Ambos coincidieron en que este torneo no es una serie de partidos amistosos, sino una oportunidad de oro para medir el nivel del club ante una MLS en constante crecimiento.

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Solari destacó que el equipo se encuentra en una fase de desarrollo y formación, buscando consolidar una nueva idea de juego que priorice estar más cerca del arco rival. Pese a los retos logísticos, como el clima húmedo y la cancha sintética de Charlotte, el estratega fue tajante al afirmar que la institución universitaria no pondrá excusas y se adaptará rápidamente para ser competitiva. "El crecimiento se logra a través de la competencia", señaló el técnico, subrayando que ganar reafirma el trabajo, pero que lo más valioso son las formas y el convencimiento de los jugadores.

Por su parte, Adalberto Carrasquilla llega a esta cita con una motivación especial tras superar una lesión importante que lo mantuvo alejado de las canchas por meses. El volante panameño, quien posee experiencia previa en la MLS, advirtió a sus compañeros sobre el estilo físico y la velocidad de los equipos estadounidenses. Carrasquilla enfatizó la madurez con la que manejó su recuperación y expresó su ilusión de ayudar al grupo a superar lo hecho el año pasado, con el objetivo de avanzar de fase y pelear por el título.

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Finalmente, respecto al armado del plantel, Solari se mostró satisfecho con la calidad y humildad de su grupo actual, aunque dejó la puerta abierta a posibles refuerzos. Al ser un "equipo grande", Pumas se mantiene atento al mercado de fichajes para potenciar la plantilla si se presenta una opción que eleve la calidad del equipo antes del cierre de registros. Por ahora, el conjunto felino se reporta enfocado y comprometido para iniciar con el pie derecho su participación internacional.

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