Premundial Sub-20 Concacaf| Panamá - México: El desafío de los canaleros por el boleto a la Copa del Mundo

Panamá/Panamá logró superar las dificultades que se le presentaron en la fase de grupos del Premundial Sub-20 de Concacaf. Ahora afronta un reto impotante cuando enfrente a anfitrión México en los cuartos de final del certamen.

La situación

Con su triunfo sobre Honduras, la selección panameña clasificó a la siguiente fase del torneo como uno de los mejores terceros lugares del certamen. Llegar a esa posición no fue fácil.

El conjunto dirigido por Mike Stump estuvo dentro del Grupo C junto a Canadá, Jamaica y Honduras. Su primer encuentro fue una derrota ante los canadienses, por 0 a 3, en un juego donde la superioridad de los de la hoja de maple fue evidente.

Posteriormente, el equipo panameño enfrentó a los jamaiquinos en un juego donde la 'Sele Sub-20' mostró una mejor imagen, pero no pudo sostener el resultado a su favor.

Moisés Richards y Gerson Gordón le dieron la ventaja parcial a Panamá con dos goles. Sin embargo, Jamaica remontó y dejó el marcador empatado a dos tantos por equipo. Así los canaleros sumaron su primer punto.

El sábado 1 de agosto llegó el enfrentamiento ante los hondureños el que los panameños ganaron por goleada, de 4 por 0. Así consiguieron tres puntos valiosos y avanzaron a los cuartos de final. En esa instancia se define la clasificación al Mundial Sub-20 que se realizará el próximo año en Azerbaiyán y Uzbekistán.

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El rival

Al ser uno de los mejores terceros lugares, Panamá se citará en los cuartos de final con México que, además de ser el anfitrión, fue uno de los líderes de grupo en la etapa anterior.

El elenco mexicano avanzó a los cuartos de final como primero del Grupo B con récord de tres victorias sin derrotas para nueve puntos. Sus triunfos fueron frente a Antigua y Barbuda, por 3 goles a 0, Costa Rica, por 2 a 0, y Guatemala, por 4 a 0.

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México llega a ese partido ante Panamá invicto y sin recibir goles. También lo afronta con el objetivo de conseguir el cupo a la cita mundialista de 2027 ante su gente en el Estadio Universitario BUAP de Puebla.

Ante este panorama, los canaleros tienen un gran desafío; clasificar al Mundial Sub-20 dejando fuera al equipo anfitrión. El encuentro será el miércoles 5 de agosto a las 9:00 p.m.