Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Panamá buscará el quinto puesto en el baloncesto masculino
El elenco panameño obtiene un triunfo contundente que le da la oportunidad de terminar el torneo en una buena posición fuera del podio.
Panamá/La selección masculina U-20 de Panamá aseguró su presencia en el partido por el quinto lugar del torneo de baloncesto de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras imponerse con autoridad por 73-55 sobre Guatemala.
El quinteto panameño mostró solidez en ambos lados de la cancha para controlar el encuentro y sellar una victoria que le permite seguir luchando por una mejor ubicación en la competencia regional.
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Ahora, el conjunto nacional tendrá un último desafío cuando enfrente a Nicaragua, en el duelo por el quinto puesto, programado para este lunes 3 de agosto, a partir de las 2:00 p.m.
Con este resultado, Panamá buscará cerrar su participación en el certamen con una victoria que premie el esfuerzo del equipo durante el torneo.
Información del COP