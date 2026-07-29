Juegos Centroamericanos y del Caribe resultado | Panamá aplasta a Nicaragua en baloncesto femenino

Panamá/La selección femenina de baloncesto de Panamá firmó una de sus actuaciones más dominantes en lo que va de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras aplastar a su similar de Nicaragua por un abrumador 72-41 sumando su segunda victoria en este torneo (2-1) y clasificando en segundo lugar del Grupo A asegurando así jugar semifinales. El próximo partido será el viernes 31 de julio equipo y horario por confirmar.

El encuentro, celebrado en la emblemática Arena Banreservas, no solo reafirmó la superioridad técnica del conjunto panameño, sino que también consolidó sus aspiraciones dentro del Grupo A de la competición regional.

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Desde el salto inicial, el partido mostró una intensidad vibrante. Durante el primer cuarto, Nicaragua logró mantenerse a corta distancia, cerrando el periodo con un ajustado 17-16 a favor de las panameñas. Sin embargo, la resistencia nicaragüense comenzó a desmoronarse en el segundo tramo, cuando los ajustes defensivos del técnico canalero limitaron a sus rivales a solo 7 unidades, permitiendo que Panamá se fuera al descanso con una ventaja de 33-23.

Un tercer cuarto demoledor

El punto de quiebre definitivo llegó tras el entretiempo. Panamá desplegó un juego de transición rápida y una asfixiante presión defensiva que forzó un total de 36 entregas de balón por parte de las nicaragüenses a lo largo del juego. En este tercer periodo, las panameñas anotaron 25 puntos frente a solo 10 de sus oponentes, una racha que sentenció el compromiso y permitió que el último cuarto fuera una oportunidad para rotar el banquillo y asegurar la diferencia de 31 puntos en el marcador global.

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Lya González lidera el bombardeo estadístico

El éxito de la ofensiva istmeña se reflejó en una distribución de puntos envidiable. La gran figura de la tarde fue Lya González, quien terminó como la máxima anotadora con 15 puntos. González dio una clase de eficiencia al convertir el 56% de sus tiros de campo (5 de 9) y mantener un pulso perfecto desde la línea de tiros libres (100%), además de sumar dos triples cruciales.

A la carga ofensiva se sumó Aylin Villareal, quien aportó 12 unidades. Villareal fue letal desde la larga distancia, registrando una efectividad del 100% en tiros de tres puntos (2 de 2) y capturando 5 rebotes fundamentales para el control del tabloncillo. Por su parte, Sofía Ponce también superó la barrera de la doble cifra con 11 puntos, demostrando gran versatilidad al encestar el 50% de sus intentos y colaborar activamente en la recuperación de balones.

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Profundidad de banquillo y dominio en las pinturas

La victoria no fue obra de individualidades aisladas, sino de un esfuerzo colectivo balanceado. Gabriela Gómez rozó la doble decena con 9 puntos y lideró la distribución del juego con 3 asistencias, mientras que Isabella Aversa contribuyó con 8 unidades y una sólida labor defensiva. Otras jugadoras que sumaron al marcador fueron María De Gracia (6 puntos), Destiny Patrick (5 puntos) y Layla Lee (2 puntos), demostrando que Panamá cuenta con una plantilla profunda capaz de mantener la intensidad durante los 40 minutos.

En el apartado colectivo, las "canaleras" dominaron los rebotes con 47 capturas (frente a las 40 de Nicaragua) y registraron un impresionante total de 23 robos de balón, lo que subraya la agresividad defensiva impuesta en la duela. Con una efectividad general del 41% en tiros de campo y un sólido 36% en triples (8 de 22), Panamá envía un mensaje contundente al resto de los competidores en Santo Domingo 2026.

Con información de Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

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