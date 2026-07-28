Juegos Centroamericanos y del Caribe | Ashley Castillo se cuelga el oro en ajedrez y suma su segunda medalla

Panamá/La ajedrecista Ashley Castillo le regaló al Team Panamá una nueva jornada de gloria en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al imponerse en la modalidad Blitz – Tablero 1 con un contundente puntaje de 12.0, medalla que representa la segunda presea de oro para la delegación panameña en la justa regional.

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El logro llega apenas un día después de que la propia Castillo sumara la medalla de plata en la modalidad Rápido – Tablero 1, tras acumular 11.5 puntos. Con ambas preseas, la panameña se convierte en una de las figuras más destacadas del Team Panamá en esta edición de los Juegos, al llevarse dos medallas individuales en cuestión de 24 horas.

Castillo, de 17 años y oriunda de Changuinola, ya venía de un año histórico para el ajedrez panameño: a inicios de 2026 se convirtió en la primera mujer centroamericana en obtener el título de Maestra Internacional (IM), otorgado por la FIDE, la federación que rige el ajedrez a nivel mundial.

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La joya panameña no es ajena al podio en citas regionales. En los pasados XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, Castillo ya había conquistado la plata en la modalidad individual y el bronce por equipos, a lo que se suman dos medallas de bronce obtenidas en los I Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024.

El Campeonato Centroamericano y del Caribe de Ajedrez, que forma parte del programa oficial de Santo Domingo 2026, se disputa en el Pabellón de Ajedrez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con jornadas programadas del 25 al 28 de julio.

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