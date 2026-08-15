Mundial de Flag Football 2026| Panamá batalló en los cuartos de final masculino y femenino

Las selecciones panameñas buscaban sus pases a las semifinales del certamen que se realiza en Düsseldorf, Alemania.

Panamá/En el Mundial de Flag Football IFAF 2026, que se celebra en Düsseldorf, Alemania, tuvo este sábado una jornada de alta intensidad con sus partidos de cuartos de final y posteriores semifinales. Panamá tuvo acción con sus selecciones masculina y femenina.

Panamá vs Gran Bretaña

El equipo femenino de Panamá llegó a los cuartos después de cerrar la fase de grupos con 2-1, incluyendo victorias sobre Japón (37-13) y Brasil (12-6), y una derrota ante Canadá (14-27).

Ante Gran Bretaña, las panameñas pelearon hasta el final, pero terminó cayendo 26-20. Las británicas avanzaron a semifinales y Panamá quedó fuera de la lucha por el título.

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Panamá vs México

El elenco masculino de Panamá también estuvo muy cerca de dar la sorpresa.

Los panameños llegaron al descanso ganando 19-14, después de haber eliminado a Gran Bretaña el viernes con un triunfo 33-27. Sin embargo, México reaccionó en la segunda mitad y remontó para imponerse 33-19.

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Lo próximo

El torneo entra a su etapa culminante este domingo 16 de agosto, día en que concluye el evento ecuménico:

Definición de medallas y posiciones: Los ganadores de las semifinales disputadas este sábado avanzarán a pelear por la medalla de oro , mientras que los derrotados en esa instancia jugarán por la medalla de bronce .

Los ganadores de las semifinales disputadas este sábado avanzarán a pelear por la , mientras que los derrotados en esa instancia jugarán por la . Ronda de reclasificación: En caso de caer en los cuartos de final o semifinales, ambos representativos panameños disputarán los partidos por los puestos del 5.° al 8.° lugar para definir el ranking final definitivo.

En caso de caer en los cuartos de final o semifinales, ambos representativos panameños disputarán los partidos por los puestos del 5.° al 8.° lugar para definir el ranking final definitivo. Proyección olímpica: Más allá del podio mundialista, las posiciones finales de esta cita en Alemania otorgan puntos y precedentes clave de cara al proceso de clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el flag football hará su debut oficial.

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¿Y Panamá?

Al quedar eliminadas en cuartos, ambas selecciones pasan a los partidos de clasificación de posiciones, que se disputan este domingo 16 de agosto. El objetivo será terminar lo más arriba posible en la clasificación final; las fuentes disponibles sitúan a ambos equipos en la lucha por las posiciones posteriores a los cuartos.

Y hay un punto todavía más importante: el sueño olímpico no muere con esta eliminación. Este Mundial era la primera vía de clasificación para Los Ángeles 2028, pero Panamá todavía puede buscar uno de los boletos restantes mediante el ciclo continental de 2027 y posteriormente las Olympic Q-Series de 2028. IFAF establece que dos equipos por continente, por rama, accederán a esas series a través de los campeonatos continentales de 2027.