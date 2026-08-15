Presidente de Colombia pide a Trump suspensión de aranceles por terremoto

Los aranceles de Estados Unidos a los productos colombianos pasaron a finales de julio del 10% al 12,5% con algunas excepciones como el café o el petróleo.

Bogotá, Colombia/El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió este sábado a su aliado y homólogo estadounidense, Donald Trump, la suspensión temporal de aranceles tras el devastador terremoto de esta semana.

Los aranceles de Estados Unidos a los productos colombianos pasaron a finales de julio del 10% al 12,5% con algunas excepciones como el café o el petróleo.

"Le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto", escribió De la Espriella en X.

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