Reabre en Italia el aeropuerto de Catania, suspendido por erupción volcánica

El aeropuerto de Catania inició el 8 de agosto una serie de suspensiones, prorrogadas cada día.

Roma, Italia/El aeropuerto de Catania, en Sicilia, reabrió este sábado tras una semana de suspensión debida a una erupción del volcán Etna, que llenó los cielos de ceniza.

El aeropuerto indicó en su web que los vuelos se reanudaron a las dos de la tarde (12:00 GMT) tras la "degradación de la alerta por actividad volcánica, de rojo a naranja".

La suspensión de vuelos sorprendió a miles de turistas que pasaban sus vacaciones en la isla italiana.

El aeropuerto de Catania inició el 8 de agosto una serie de suspensiones, prorrogadas cada día.

Con 3.324 metros de altura, el Etna es el volcán activo más alto de Europa, y uno de los más activos del mundo.

Alrededor de 12 millones de pasajeros transitaron en 2024 por el Aeropuerto Internacional de Catania, uno de los principales puntos de entrada a Sicilia.