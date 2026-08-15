¿Cuánto cuesta vivir en una ciudad rusa?

Ciudad de Panamá, Panamá/En internet todavía es posible encontrar todo tipo de ideas sobre cómo es la vida en Rusia. ¿Pero qué pasa cuando una chica llega allí no por una semana como turista, sino por varios años para trabajar y crecer profesionalmente?

¿Cuánto cuesta una cesta de la compra completa? ¿Es cierto que un viaje en taxi sale más barato que una taza de café en algunos países? Para responder a estas preguntas, analizamos la vida cotidiana en Yelábuga, una ciudad cerca de la cual se encuentra la zona económica especial Alabuga, donde trabajan las participantes del programa internacional Alabuga Start.

¿Cuánto cuesta una cesta de la compra básica?

Para muchas chicas que llegan a Rusia, uno de los primeros descubrimientos son los precios de los alimentos. Incluso con compras regulares, los gastos en comida siguen siendo bastante accesibles.

En promedio, los gastos en alimentos para una persona se suman a $80 – 150* al mes, dependiendo de las preferencias y el estilo de vida.

*Los precios se calculan según el cambio donde $1 = ₽100

El taxi es más barato de lo que muchos esperan

En las grandes ciudades de Rusia funcionan servicios de taxi a través de aplicaciones móviles, familiares para los usuarios internacionales. En Yelábuga, un viaje por la ciudad suele costar desde $3.

Para los empleados de la zona económica especial Alabuga, existe una aplicación propia llamada Alga. Permite solicitar un vehículo directamente dentro del territorio de la ZEE, donde los residentes comunes de la ciudad no siempre pueden acceder. Además, el costo de los viajes suele ser más bajo que las tarifas estándar.

Comunicación, internet y suscripciones a servicios

Rusia es conocida por tener uno de los servicios de internet móvil más asequibles del mundo. Las tarifas de telefonía móvil suelen costar entre $3 y $7 al mes. En ese precio se incluyen internet móvil, llamadas y mensajes. En comparación, en muchos países de Europa, tarifas similares resultan mucho más caras — alrededor de $25.

Casi todos los asuntos cotidianos se pueden resolver desde el smartphone: pedir un taxi, solicitar comida a domicilio, pagar servicios, comprar billetes o hacer compras en línea.

La mayoría de los servicios están disponibles a través de aplicaciones unificadas, lo cual facilita su uso.

Dónde comprar ropa

Si antes los rusos preferían los centros comerciales, hoy en día la mayoría de las compras se hacen a través de mercados en línea como Wildberries y Ozon. En estas plataformas encuentras ropa, calzado, electrónica, cosméticos y productos para el hogar, con entrega en puntos de recogida que están prácticamente en todos los sectores de la ciudad.

Precios promedio:

En muchos casos, las compras a través de mercados en línea resultan más baratas que en tiendas convencionales. Se pueden probar las prendas y, si algo no queda bien, se puede devolver el artículo sin problema.

Ocio

A pesar de ser una ciudad relativamente pequeña, los habitantes de Yelábuga tienen muchas opciones de ocio. Hay cines, clubes deportivos, cafés, museos y espacios culturales. En verano son muy populares los paseos por el centro histórico y por el malecón del río Kama.

Precios promedio:

Trabajo e ingresos

Para la mayoría de los extranjeros, la pregunta principal es simple: ¿qué tal se vive en Rusia con un salario local? Las participantes del programa Alabuga Start no llegan a Rusia para estudiar, sino para trabajar legalmente y desarrollarse profesionalmente.

Actualmente, el programa ofrece varios campos:

El salario inicial es de $706 al mes.

Incluso después de pagar el alojamiento, una parte importante del ingreso queda disponible para gastos personales, ahorros o ayuda a la familia. Por eso muchas participantes destacan que, por primera vez, tienen la oportunidad no solo de mantenerse por sí mismas, sino también de apoyar económicamente a sus familiares de manera regular.

Una de las tareas más difíciles al mudarse a un nuevo país es encontrar un lugar para vivir. Las participantes de Alabuga Start no tienen que buscar alojamiento por su cuenta. Viven en hostales corporativos modernos. El costo de estancia es de $44 al mes.

Esto evita tener que buscar arrendadores, firmar contratos y pagar grandes depósitos, como suele ocurrir al alquilar una vivienda en otros países.

Rusia sin estereotipos

Para muchas extranjeras, la mudanza a Rusia comienza con inquietud e incertidumbre. Llegan con una maleta, muchas preguntas y una imagen del país formada por relatos de otros o por las noticias. Pero después de algunos meses, pasan a primer plano cosas muy distintas: el primer salario, nuevas amistades, habilidades profesionales, la posibilidad de ayudar a los padres y la seguridad en el futuro.

La vida en Rusia no resulta ser un conjunto de estereotipos, sino una cotidianidad real en la que es posible hacer planes, crecer y avanzar. Aquí se controlan los gastos, se buscan las mejores ofertas en los mercados en línea, se encuentran con los amigos después del trabajo y se ahorra para metas futuras, igual que millones de personas en todo el mundo.

Por eso, muchas chicas que vinieron por unos meses terminan quedándose mucho más tiempo. Porque el país real no se conoce por las noticias, sino por la experiencia personal. Y esa experiencia suele ser mucho más interesante, cómoda y prometedora de lo que imaginaban antes de llegar.