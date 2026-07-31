Fortinet fortalece la resiliencia cibernética de Panamá ante la evolución de las ciberamenazas impulsadas por IA

Durante más de 25 años, Fortinet ha liderado la convergencia entre redes y ciberseguridad y hoy continúa fortaleciendo su presencia en Panamá mediante inversiones en talento especializado y el desarrollo de un sólido ecosistema de canales y proveedores de servicios.

Ciudad de Panamá, Panamá/En un entorno donde las ciberamenazas evolucionan con rapidez y los atacantes aprovechan la inteligencia artificial para operar con mayor sofisticación, Fortinet, líder global en la convergencia de redes y ciberseguridad, continúa fortaleciendo su presencia en Panamá para acompañar a las organizaciones en la construcción de una mayor resiliencia cibernética frente a un panorama de amenazas cada vez más complejo.

Este esfuerzo cobra aún mayor relevancia frente al panorama que presenta el más reciente reporte de FortiGuard Labs, el laboratorio de inteligencia de amenazas de Fortinet. De acuerdo con sus hallazgos, Panamá registró 4.8 mil millones de intentos de ciberataques durante 2025 y 1.9 mil millones durante el primer semestre de 2026, cifras que reflejan la velocidad con la que evolucionan las amenazas y la necesidad de que las organizaciones adopten estrategias de ciberseguridad cada vez más integradas y proactivas.

El informe de FortiGuard Labs evidencia un cambio significativo en la forma en que operan los cibercriminales. En lugar de ejecutar campañas masivas e indiscriminadas, los actores de amenazas están invirtiendo cada vez más tiempo en identificar servicios vulnerables y aprovechar esa información mediante herramientas impulsadas por inteligencia artificial para automatizar el proceso desde la intrusión hasta la explotación.

En cuanto a los intentos de escaneo activo registrados en Panamá, durante 2025 se contabilizaron 3 mil millones, mientras que en el primer semestre de 2026 ya se registró más de mil millones, reflejando la intensidad con la que evolucionan las actividades de reconocimiento utilizadas por los atacantes.

Asimismo, la dark web continúa consolidándose como un mercado activo para la comercialización de herramientas de ataque, credenciales comprometidas y servicios especializados. El uso de inteligencia artificial por parte de los ciberdelincuentes ha reducido las barreras de entrada y ampliado la capacidad para ejecutar campañas maliciosas con mayor velocidad y escala.

“En los últimos dos años se ha visto un alza importante en el número de ciberataques. Parte de esto tiene que ver con cómo los ciberdelincuentes están usando la Inteligencia Artificial para realizar los ataques. Ahora con IA los ataques son más dirigidos y personalizados con lo cual las personas están más sujetas a ser un blanco de ataque,” explicó Rudiger Fogelbach, gerente de Ingeniería para Centroamérica de Fortinet.

Innovación, talento y colaboración para un Panamá más resiliente

Durante más de 25 años, Fortinet ha liderado la convergencia entre redes y ciberseguridad y hoy continúa fortaleciendo su presencia en Panamá mediante inversiones en talento especializado y el desarrollo de un sólido ecosistema de canales y proveedores de servicios. Esta combinación de innovación, experiencia y colaboración permite acompañar a las organizaciones panameñas en la protección de sus operaciones y sus procesos de transformación digital mediante una plataforma integrada que responde a los desafíos de entornos híbridos cada vez más complejos y distribuidos.

Sus soluciones abarcan redes seguras, SASE unificado y operaciones de seguridad impulsadas por inteligencia artificial, respaldadas por inversiones sostenidas en un sistema operativo común, procesadores ASIC propios, infraestructura global y tecnologías de IA.

“Nuestro compromiso con Panamá se mantiene. Consideramos de gran importancia seguir capacitando a la ciudadanía y a las empresas para que estén cada vez mejor preparadas. Por esta razón, es importante entrenar a los usuarios para que tengan una mayor concientizacion sobre los posibles riesgos y que pongamos una mente crítica a todo lo que vemos. De esta forma cuando llegue un eventual ataque las personas sabrán cómo reaccionar y más importante aún, de qué manera actuar para reponerse rápidamente ante la amenaza”, afirmó Carolina Velasco, Country Manager de Fortinet Panamá.

Como parte de su estrategia para 2026, Fortinet continuará fortaleciendo su liderazgo en la convergencia entre redes y seguridad, así como en soluciones de SASE unificado y operaciones de seguridad impulsadas por inteligencia artificial, con el objetivo de ofrecer a las organizaciones una protección más amplia frente a las amenazas actuales y futuras.

La compañía también mantiene importantes inversiones en investigación y desarrollo en áreas como inteligencia artificial, computación cuántica, computación de borde (Edge Computing) y seguridad para entornos de tecnología operacional (OT), con el propósito de anticiparse a los riesgos emergentes y responder a las necesidades cambiantes de clientes y socios.

Estas inversiones complementan el liderazgo global de Fortinet en seguridad de redes, seguridad OT, SD-WAN segura, capacitación en ciberseguridad e innovación, permitiéndole continuar respondiendo a los desafíos de seguridad más complejos que enfrentan las organizaciones.

FortiAI: innovación para anticiparse a las amenazas

Si bien la inteligencia artificial está siendo utilizada por los ciberdelincuentes para perfeccionar sus campañas, también se ha convertido en una herramienta fundamental para fortalecer las operaciones de seguridad.

Desde hace más de una década, Fortinet incorpora capacidades de inteligencia artificial dentro de su plataforma Fortinet Security Fabric. Actualmente, FortiAI, su asistente de inteligencia artificial generativa, está integrado en siete de sus principales soluciones, entre ellas FortiAnalyzer, FortiManager y FortiSIEM, permitiendo a las organizaciones detectar amenazas de manera proactiva, automatizar respuestas y simplificar la administración de la seguridad.

“Fortinet lleva más de una década incluyendo IA en sus servicios para ser más proactivos ante las amenazas cibernéticas. El objetivo es que la tecnología nos ayude a innovar, a contar con un portafolio más robusto y finalmente, a estar mejor prreparados para combatir cualquier ataque. Adicionalmente, le apostamos a nuestros brazos ejecutores en Panamá, es decir a nuestros canales de distribución, para apoyar a las pequeñas, medianas y grandes empresas en su camino hacia la ciberrescilencia para que todos juntos potenciemos la ciberseguridad en Panamá,” concluyó Carolina Velasco, Country Manager de Fortinet Panamá.

Como parte del compromiso de seguir capacitando a la población, empresas e instituciones públicas, Fortinet participará durante el mes de octubre en el Cyber Americas Forum de la OEA, el cual integrará también por primera vez al congreso nacional de ciberseguridad de Panamá CIBERCOM.