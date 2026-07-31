ITSE avanza en la elección de su gerente educativo con tres aspirantes preseleccionadas

La institución informó que las tres candidatas avanzarán a la tercera y última etapa del proceso , que consistirá en la defensa del ensayo de motivaciones y competencias , una evaluación con la que se definirá quién asumirá la Gerencia Educativa del ITSE.

Ciudad de Panamá, Panamá/El proceso de selección del nuevo gerente educativo del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) entró en su fase decisiva, luego de que la institución anunciara la preselección de las tres aspirantes que obtuvieron las calificaciones más altas tras culminar las dos primeras etapas de evaluación.

De acuerdo con el ITSE, la selección se realizó conforme a lo establecido en el artículo 9 del Reglamento para la Designación del Gerente Educativo, luego de la sumatoria de los puntajes obtenidos en la primera y segunda fase del proceso.

Las profesionales preseleccionadas, en el orden en que fueron evaluadas, son Emelda Yolanda Oglivie Henry, Dafni Yeniveth Mora Guerra y Rebeca Estela Bieberach Reyes de Melgar.

La institución informó que las tres candidatas avanzarán a la tercera y última etapa del proceso, que consistirá en la defensa del ensayo de motivaciones y competencias, una evaluación con la que se definirá quién asumirá la Gerencia Educativa del ITSE.

Esta fase forma parte del procedimiento aprobado por el Consejo Directivo del instituto y se desarrollará conforme al cronograma establecido por la entidad.

El cargo de gerente educativo es clave dentro de la estructura académica del ITSE, ya que tiene la responsabilidad de liderar la planificación, implementación y fortalecimiento de la oferta educativa de la institución, orientada a la formación técnica superior y especializada en el país.