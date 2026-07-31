Corredor de los Pobres, el rostro del abandono animal; rescatistas claman por esterilizaciones gratuitas

El problema se agrava por la falta de esterilización canina y la irresponsabilidad de algunos dueños.

Ciudad de Panamá/La Fundación Adopta por Amor denuncia el constante abandono de animales y los fatales atropellos en la vía, mientras solicita a las autoridades campañas de tenencia responsable y esterilización masiva en el sector.

La situación es crítica. En el área del Corredor de los Pobres se estima que hay más de 1,000 perros en situación de calle, una cifra que sigue en aumento debido al constante abandono de animales por parte de personas que llegan desde otros sectores a dejarlos en la vía.

Andrea Peralta, de la Fundación Adopta por Amor, explica que llevan ocho años alimentando a los canes en este punto. El principal peligro para los animales es la propia carretera. La basura que los conductores tiran en el centro de la vía obliga a los perros a cruzar los múltiples carriles para poder comer, exponiéndolos a ser atropellados por vehículos que circulan a exceso de velocidad.

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"Hoy alimentas a un perro y mañana lo encuentras atropellado o arrastrándose por fracturas", relata Peralta, quien asegura que a diario rescatan canes heridos, inválidos y perras preñadas con sus cachorros en medio del tráfico.

Falta de esterilización y mala tenencia

El problema se agrava por la falta de esterilización canina y la irresponsabilidad de algunos dueños. Muchos animales no son mascotas callejeras de nacimiento, sino perros de casa que son soltados a la calle porque sus dueños no los alimentan, obligándolos a buscar comida en la carretera.

Aunque la fundación ha logrado esterilizar entre 200 y 300 perros, el costo de 30 dólares por cirugía a bajo costo sigue siendo impagable para familias de escasos recursos que tienen cinco o seis mascotas. Por esto, las organizaciones exigen jornadas de esterilización gratuitas y masivas directamente en el Corredor de los Pobres.

Peralta recordó que en 2024 se le prometió desde el Departamento de Bienestar Animal una primera jornada gratuita para este 2025, pero la espera continúa. El llamado de emergencia se extiende a los municipios y a la fundación de la Primera Dama, para que cumplan con esta ayuda urgente que permita controlar la población.

Un llamado a la tenencia responsable

Desde la fundación también hacen un fuerte llamado a la sociedad panameña para asumir la tenencia responsable. "Así como hace el súper para sus hijos, métale la bolsita de comida a los perritos para que no tengan que salir a la carretera", pide Peralta.

Además, instan a que el Ministerio de Educación incluya la tenencia responsable en las escuelas para romper el ciclo de maltrato y abandono desde la infancia. Para quienes deseen esterilizar a sus mascotas de forma particular y tengan la capacidad de hacerlo, se recomienda acudir a la fundación SPA Panamá, que ofrece el servicio a bajo costo.

Con información de Jessica Román.