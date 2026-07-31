Clima en Panamá: Aguaceros con descargas eléctricas podrían acercarse a las costas del país

El Caribe permanece bajo advertencia por olas de hasta 2.4 metros, mientras los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles muy altos y extremos.

Panamá/Aguaceros aislados con descargas eléctricas se registrarán este viernes en zonas marítimas, con posibilidad de acercarse a sectores costeros del país. En el Caribe se mantiene una advertencia por condiciones marítimas adversas.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el oleaje en el Caribe alcanzará entre 1.80 y 2.40 metros, con periodos de entre 7 y 10 segundos. Se recomienda precaución a las embarcaciones pequeñas y a las personas que desarrollan actividades en el mar.

En la vertiente del Pacífico se esperan lluvias y tormentas durante la madrugada en el golfo y las costas de Panamá. En horas de la mañana disminuirá la cobertura nubosa y aumentará el calentamiento.

Durante la tarde se prevén aguaceros aislados con tormentas en Chiriquí, el centro y sur de Veraguas, el sur de Azuero, Darién y la comarca Sambú. Las lluvias disminuirán en la noche, aunque podrían formarse nuevas tormentas sobre las zonas marítimas.

En el Caribe, los aguaceros se concentrarán durante la madrugada y la mañana en las regiones occidental y central, con posibles incursiones hacia Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas y algunos sectores de Colón.

Para la tarde, las lluvias se concentrarán principalmente en el occidente. En la noche podrían registrarse nuevos episodios de lluvias y tormentas en esa región.

Las temperaturas mínimas estarán entre 12 °C y 18 °C en las zonas montañosas y entre 19 °C y 23 °C en el resto del país. Las máximas oscilarán entre 24 °C y 34 °C.

En el Pacífico, las condiciones marítimas serán favorables, con olas de entre 0.60 y 0.90 metros. Los índices de radiación ultravioleta estarán entre las categorías de muy altos y extremos, con valores de 8 a 11. Se recomienda seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.