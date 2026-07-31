Hamás acepta un acuerdo para su desarme y la retirada de Israel de Gaza

Israel todavía no reaccionó oficialmente al acuerdo, avanzado en la noche del jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo definió en su red Truth Social como "un acuerdo histórico" y "un paso monumental hacia una paz y seguridad duraderas".

Territorios Palestinos/El movimiento islamista Hamás afirmó el viernes que había aceptado un acuerdo para terminar la guerra en Gaza que incluye disposiciones relativas a su desarme y la retirada gradual del ejército israelí de este territorio palestino.

Israel todavía no reaccionó oficialmente al acuerdo, avanzado en la noche del jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo definió en su red Truth Social como "un acuerdo histórico" y "un paso monumental hacia una paz y seguridad duraderas".

El desarme del grupo islamista, que controla la Franja de Gaza desde 2007, era uno de los principales obstáculos para poner fin a la guerra con Israel tras el alto el fuego firmado en octubre.

Una fuente política israelí dijo a la AFP que el acuerdo propuesto no resolvía "satisfactoriamente" las peticiones del país para una desmilitarización completa de Gaza.

También indicó que esta cuestión no fue tratada durante la reunión esta semana en la Casa Blanca entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el mandatario estadounidense.

Según Trump, el desarme es una fase clave para avanzar hacia la instalación de un nuevo gobierno palestino en el territorio.

"Para salvarlo de la muerte"

Dos altos responsables de Hamás, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron a la AFP un acuerdo con el Estado hebreo para el desarme del grupo y la retirada del ejército israelí de Gaza.

Las fuentes afirmaron que esperan que los mediadores y la Junta de Paz garanticen que los israelíes cumplan con lo pactado y supervisen el proceso de desarme del grupo.

Hamás está haciendo "concesiones por el bien de nuestro pueblo en la Franja de Gaza, para salvarlo de la muerte y el desplazamiento", declaró Ghazi Hamad, uno de los negociadores del movimiento.

"Israel no intervendrá en la cuestión del desarme", dijo Hamad, quien señaló que la tarea correrá a cargo del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).

Según una fuente diplomática informada de las negociaciones, las armas se entregarán a este órgano de tecnócratas palestinos que debe gestionar, durante el período de transición, la vida cotidiana en Gaza.

Desde hace semanas había negociaciones en Egipto para implementar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que tiene como objetivo poner fin a la guerra.

El conflicto estalló con el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, con un saldo de 1.221 muertos, según cifras oficiales israelíes, y la toma de 251 rehenes.

La represalia israelí contra Gaza dejó más de 73.000 muertos, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno encabezado por Hamás.

Pese a la tregua, la violencia ha continuado en la Franja. El jueves, bombardeos israelíes mataron al menos a cuatro personas, entre ellas dos niños, según funcionarios de salud de la Franja.

"Implementación"

La Junta de Paz confirmó en una publicación en X que Hamás había "aceptado una hoja de ruta detallada para implementar las siguientes fases del alto el fuego en Gaza".

"Ahora nuestra atención se centra en la implementación", escribió la organización, agregando que el NCAG "pronto comenzará una transición gradual hacia la plena autoridad".

Trump, en una publicación anterior, dijo que una vez que Hamás esté desarmado, "las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad sobre Gaza".

Esta Fuerza Internacional de Estabilización es una estructura en vías de creación que reunirá a tropas de varias naciones bajo la égida de la Junta de Paz.

Una fuente diplomática señaló a la AFP que el desarme se supervisará de forma coordinada entre esta fuerza y el gobierno interino del NCAG.

Sin embargo, este órgano se encuentra actualmente en Egipto porque Israel no permite a sus miembros acceder a Gaza, según medios egipcios y palestinos.

Israel controla más del 60% de este territorio y exigía un desarme completo de Hamás y de los demás grupos palestinos antes de cualquier avance en la hoja de ruta.

Hamás había anunciado a principios de julio la disolución del comité que administraba los asuntos civiles de la Franja de Gaza desde 2007 y declaró querer transferir estas responsabilidades al NCAG.