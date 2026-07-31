Máximo tribunal de Perú anula sentencia de expresidente Humala por caso Odebrecht y da vía a su liberación

La justicia peruana condenó a Humala en abril de 2025 a 15 años de cárcel tras hallarlo culpable de lavado de activos en una trama de aportes ilegales del gobierno de Venezuela y la constructora brasileña Odebrecht, para sus campañas de 2006 y 2011, respectivamente.

Lima, Perú/La justicia peruana anuló la condena a 15 años de prisión contra el expresidente Ollanta Humala por lavado de activos y recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela, según la decisión conocida el jueves, mientras su defensa inicia el pedido de libertad.

"Se ha resuelto declarar la nulidad de todo el proceso penal seguido contra Ollanta Moisés Humala Tasso", se lee en el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que tiene fecha del 15 de julio.

El TC resolvió un hábeas corpus, un recurso que protege de una detención ilegal, que los abogados de Humala, de 64 años, habían presentado en enero.

En la sentencia, el Tribunal resolvió "declarar fundada la demanda, al haberse acreditado la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad conexos al derecho a la libertad personal".

La justicia peruana condenó a Humala en abril de 2025 a 15 años de cárcel tras hallarlo culpable de lavado de activos en una trama de aportes ilegales del gobierno de Venezuela y la constructora brasileña Odebrecht, para sus campañas de 2006 y 2011, respectivamente.

"Con bastante satisfacción recibimos una sentencia que ha declarado fundado el habeas corpus y, consecuentemente, ha dispuesto la nulidad de todo el proceso", confirmó Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente.

El defensor indicó que, para que se efectúe la libertad de Humala, presentará la resolución del TC a la sala judicial en la que se encuentra la apelación de su caso.

"Espero que esa sala pueda discutirlo. En realidad, solo tiene que cumplir este mandato y disponer la libertad del señor Humala", dijo Pedraza a la radio RPP.

El expresidente izquierdista se encuentra preso en una cárcel especial para expresidentes al este de Lima.

Acusación fiscal

La fiscalía acusó a Humala y su esposa Nadine Heredia de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibieron 3 millones de dólares de Odebrecht durante la campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el ex número uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.

De acuerdo con la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.

La constructora Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.

Según la fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006).

Toledo fue condenado en octubre de 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.

La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue condenada a 15 años de cárcel por lavado de activos, pero después de conocer la sentencia solicitó asilo en Brasil, donde vive desde entonces.