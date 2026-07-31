Alcaldía de Panamá prevé licitar parque de $12 millones en Tocumen antes de finalizar 2026

La obra ocupará dos hectáreas e incluirá canchas deportivas, áreas infantiles y mejoras en las aceras y conexiones peatonales. Su construcción comenzaría en 2027 y podría terminar a finales de 2028.

Panamá/La Alcaldía de Panamá prevé licitar antes de finalizar este año la construcción de un nuevo parque municipal en Tocumen, proyecto para el que se estima una inversión de $12 millones.

David Tapia, director de Planificación Urbana de la Alcaldía de Panamá, informó que la propuesta conceptual fue presentada recientemente a los residentes durante una audiencia pública, como parte del procedimiento para utilizar fondos provenientes de la Autoridad Nacional de Descentralización.

“Nosotros estamos ahora mismo detallando los pliegos de cargos. La audiencia pública era una audiencia para conseguir la aprobación de la comunidad, del interés en el parque”, explicó.

El proyecto se desarrollará en un terreno de dos hectáreas ubicado en los predios del Aeropuerto Internacional de Tocumen, del lado de La Siesta. Actualmente, el espacio es utilizado como parque, pero sus instalaciones se encuentran deterioradas.

La obra tendrá una extensión similar a la del parque Urracá y contará con canchas de béisbol, fútbol, voleibol y baloncesto, además de áreas de descanso y juegos infantiles.

“Por ahora se estima que tenemos 12 millones de dólares para el parque. Porque el parque también incluye mejoras a la conectividad hacia el parque”, indicó Tapia.

La intervención contempla igualmente mejoras en las aceras ubicadas en el borde del aeropuerto y en los pasos utilizados por los peatones para llegar al espacio recreativo.

Según el cronograma preliminar, la construcción comenzaría en 2027 y tendría una duración máxima de un año y medio. La Alcaldía calcula que el parque podría entregarse a finales de 2028.

Tapia reconoció que el este del distrito de Panamá enfrenta una fuerte carencia de espacios públicos y áreas verdes debido al crecimiento urbano sin planificación.

“Definitivamente, el este de la ciudad de Panamá ha tenido un crecimiento, ¿cómo puedo llamarlo?, informal, no planificado; hay una deficiencia altísima en área verde por persona”, manifestó.

Además del proyecto de Tocumen, la Alcaldía aprobó una propuesta para construir otro parque en Las Garzas.

Diez parques de bolsillo esperan refrendo

La Alcaldía también adjudicó la construcción de 10 parques de bolsillo en Bella Vista, San Francisco, Calidonia y Santa Ana. Los contratos serán enviados a la Contraloría General de la República para su refrendo.

Estos espacios tendrán menos de 500 metros cuadrados y serán desarrollados en terrenos subutilizados o en puntos donde puedan mejorar la movilidad peatonal y vial.

El municipio ha intervenido hasta ahora tres espacios de este tipo, entre ellos uno en Curundú y otro en Bella Vista. La intención es licitar nuevos grupos de diez parques en diferentes sectores de la ciudad.