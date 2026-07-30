Veracruz, Puerto Pilón y Tocumen figuran entre los corregimientos con más casos de dengue

Hasta la semana epidemiológica 27, Panamá registra 4,351 casos acumulados de dengue, de los cuales 26 corresponden a dengue grave. Las autoridades sanitarias mantienen el llamado a eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti y a acudir oportunamente a los centros de salud ante síntomas compatibles con la enfermedad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá registra 4.351 casos acumulados de dengue hasta la semana epidemiológica 27, correspondiente del 5 al 11 de julio de 2026, según el más reciente informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa).

Del total de contagios, 3.811 corresponden a pacientes sin signos de alarma, 514 presentan signos de alarma y 26 han sido clasificados como dengue grave.

La Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de casos con 1,216, seguida de Colón, con 912; Panamá Oeste, con 411; San Miguelito, con 364; Bocas del Toro, con 349; Chiriquí, con 311; Panamá Este, con 234; Panamá Norte, con 176; Herrera, con 139; Veraguas, con 72; Los Santos, con 59; la comarca Guna Yala, con 39; Coclé, con 31; la comarca Ngäbe-Buglé, con 19; Darién, con 18; y un caso reportado en el extranjero.

El informe epidemiológico señala que, en lo que va del año, se han contabilizado 520 hospitalizaciones relacionadas con el dengue. Asimismo, el país mantiene un registro de 13 defunciones asociadas a la enfermedad. Bocas del Toro y Los Santos reportan tres fallecimientos cada una; la Región Metropolitana suma dos, mientras que Coclé, Colón, Panamá Norte, Veraguas y Chiriquí registran una muerte, respectivamente.

Incidencia y corregimientos más afectados

La tasa de incidencia nacional se ubica en 92.2 casos por cada 100 mil habitantes. Entre los corregimientos con mayor número de casos destacan Veracruz, con 436; Puerto Pilón, con 213; Tocumen, con 209; 24 de Diciembre, con 136; Cristóbal Este, con 113; Sabanitas, con 107; Nueva Providencia, con 102; y Burunga, con 101.

Aunque las autoridades sanitarias reportan una tendencia a la baja en las últimas semanas, reiteraron que el riesgo de transmisión persiste y exhortaron a la población a no disminuir las medidas de prevención. El Minsa mantiene operativos de control de vectores y acciones de promoción de la salud en todo el país, con el objetivo de reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Las autoridades insistieron en la importancia de eliminar recipientes que puedan acumular agua, tanto dentro como en los alrededores de las viviendas, así como dar mantenimiento a los depósitos de agua de uso doméstico para evitar la reproducción del mosquito. Además, recomendaron que las personas que presenten síntomas como fiebre, dolor intenso de cabeza, malestar general o dolores musculares eviten la automedicación y acudan de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica oportuna y reducir el riesgo de complicaciones.