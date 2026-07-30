Aprehenden a presunto implicado en el homicidio de un ganadero en Gariché

El sospechoso quedó a órdenes de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

Chiriquí/Las autoridades dieron un paso importante en la investigación por el homicidio del ganadero chiricano Pedro Araúz, de 75 años, al aprehender a un hombre de 25 años, presuntamente vinculado con el crimen ocurrido el pasado lunes 27 de julio en el sector de Gariché, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

La captura se realizó durante una diligencia de allanamiento desarrollada por unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público en el corregimiento de Aserrío de Gariché. El sospechoso quedó a órdenes de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

El homicidio de Araúz causó consternación en la provincia y entre el sector agropecuario. La víctima era un reconocido productor del área occidental de Chiriquí y su muerte despertó preocupación por la seguridad de quienes trabajan en las zonas rurales.

Horas antes de conocerse la captura, la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), Capítulo de Chiriquí, había emitido un pronunciamiento en el que lamentó profundamente el asesinato del productor, a quien describió como un hombre de espíritu trabajador, con conciencia cívica y un ejemplo para quienes se dedican a las labores del campo.

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El gremio expresó que el crimen refleja un escenario cada vez más preocupante para los productores. Indicó que, si bien históricamente el sector ha enfrentado problemas como el hurto pecuario, ahora la violencia ha escalado hasta cobrar la vida de personas que diariamente salen a trabajar para sostener a sus familias.

Asimismo, Anagan hizo un llamado a los ganaderos y agricultores para reforzar las medidas de seguridad en sus fincas y exhortó a reportar de inmediato a la Policía Nacional cualquier situación o persona sospechosa que pueda representar un riesgo.

La organización también condenó todo acto de violencia que atente contra la vida y la tranquilidad de las familias panameñas, reiterando que la paz y la seguridad constituyen un derecho fundamental de toda la población.

Con la aprehensión del presunto implicado, las autoridades continúan desarrollando las diligencias de investigación para esclarecer plenamente este homicidio que ha generado alarma en la comunidad chiricana y en el sector productivo del país.