Lactancia materna hasta los 2 años o más: especialistas llaman a romper mitos y fortalecer apoyo a las madres

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, especialistas y organizaciones de salud desarrollarán jornadas informativas y actividades dirigidas a promover la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida y su continuidad junto con la alimentación complementaria hasta los dos años o más.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá se sumará del 1 al 7 de agosto a la Semana Mundial de la Lactancia Materna con una serie de actividades orientadas a promover esta práctica, considerada una de las principales estrategias para favorecer la salud y el desarrollo de los recién nacidos.

La pediatra y consultora certificada en lactancia materna, Katia Lizárraga, informó que la jornada será organizada por la Comisión Nacional de Fomento y Protección a la Lactancia Materna, integrada por diversas instituciones y presidida por el Ministerio de Salud (Minsa).

Este año, la conmemoración se desarrollará bajo el lema "Un inicio sostenible en cualquier circunstancia: fortalezcamos las acciones que funcionan", con el objetivo de reforzar el compromiso de la sociedad en la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna. La especialista recordó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, sin suministrar agua, té u otros alimentos al bebé durante ese período.

A partir de los seis meses, explicó, debe iniciarse la alimentación complementaria, mientras se mantiene la lactancia materna hasta los dos años o más, ya que la leche continúa aportando nutrientes y beneficios tanto para el niño como para la madre. Lizárraga destacó que uno de los principales mitos es creer que la leche materna pierde sus propiedades con el paso del tiempo. Sin embargo, aseguró que continúa siendo un alimento altamente nutritivo y que su composición se adapta a las necesidades del bebé conforme crece.

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Además, señaló que la lactancia contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico, un aspecto especialmente relevante ante el aumento de los virus respiratorios, por lo que instó a las madres a continuar amamantando o, en caso de estar separadas de sus hijos, extraer y conservar la leche para que los bebés sigan recibiéndola. La especialista también resaltó que la lactancia materna constituye una de las principales herramientas para prevenir la obesidad infantil y promover un crecimiento saludable.

Lizárraga subrayó que la forma de alimentar a un bebé corresponde a una decisión de cada madre, pero destacó la importancia de que esta se tome con información basada en evidencia científica y no en mitos o desinformación. Asimismo, indicó que el éxito de la lactancia no depende únicamente de la madre, sino también del respaldo familiar, social e institucional, por lo que consideró necesario fortalecer los sistemas de apoyo desde el embarazo y durante los primeros años de vida del niño.

Como parte de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, se realizarán campañas informativas, conversatorios y publicaciones en redes sociales para promover esta práctica. Entre las actividades previstas destaca la circulación, el próximo 5 de agosto, de un billete de la Lotería Nacional de Beneficencia con una ilustración ganadora de un concurso de dibujo alusivo a la lactancia materna.

Además, la Comisión Nacional de Fomento y Protección a la Lactancia Materna organizará una feria informativa en el Parque Omar, donde profesionales de la salud brindarán orientación y responderán las consultas de madres, padres y cuidadores sobre lactancia y alimentación infantil.