Australia sospecha de transmisión local de gripe aviar H5

El miércoles se reportaron cuatro casos sospechosos de gripe aviar en la isla Canguro, un popular destino turístico del estado de Australia.

El primer caso sospechoso de transmisión local de la mortal gripe aviar H5 llevó a Australia a suspender este miércoles las visitas a las playas de una popular isla para proteger a la vida silvestre.

Durante años, Australia fue el único territorio libre de la variante H5 de la gripe aviar, que ha causado enfermedades severas y elevadas tasas de mortalidad en aves de granja y silvestres de todo el mundo.

El primer diagnóstico australiano fue descubierto en junio en un ave marina migratoria.

El miércoles se reportaron cuatro casos sospechosos de gripe aviar en la isla Canguro, un popular destino turístico del estado de Australia Meridional y sede de una de las mayores poblaciones de leones marinos.

La ministra de Industrias Primarias de Australia Meridional, Clare Scriven, anunció a periodistas la suspensión de visitas a las playas de la isla para proteger esos animales.

Indicó que está pendiente de la confirmación de 11 casos de gripe aviar en toda Australia Meridional.

El laboratorio nacional de ciencias confirmó esta semana siete diagnósticos en charranes crestados en Australia Meridional, lo que llevó a 27 el total de casos detectados.

Cerca de la mitad de las especies de aves silvestres de Australia y el 83% de sus mamíferos son exclusivos de este vasto territorio.