Wall Street cierra alza ante el retroceso de las tasas de interés de la deuda pública de EEUU

El rendimiento de los bonos a 10 años se ubicó en un 4,64%.

La Bolsa de Nueva York terminó al alza el miércoles gracias al retroceso de las tasas de interés de la deuda pública, luego de que el Tesoro estadounidense anunciara que aceleraría la recompra de bonos.

El Dow Jones ganó un 0,22%, el Nasdaq un 0,16% y el S&P 500 amplió un 0,21%.

El movimiento alcista "lo explica enteramente el hecho de que el Departamento del Tesoro busca apaciguar las tensiones en el mercado de bonos al duplicar sus compras de bonos del Tesoro", dijo a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

A partir del 9 de septiembre aumentará de 2.000 a 4.000 millones la compra, por operación, de estos títulos de largo plazo (de 10 a 30 años).

El Tesoro busca inyectar liquidez en el mercado de bonos y empujar a la baja los rendimientos.

Sobre las 20H15 GMT, el rendimiento de la rentabilidad a vencimiento a 30 años, es decir, el interés que paga la deuda estadounidense en ese plazo, era de un 5,18%. La jornada anterior alcanzó máximos que no se veían desde 2007.

El rendimiento de los bonos a 10 años se ubicó en un 4,64%.

Los precios del petróleo -detrás del alza en los rendimientos- siguieron al alza el miércoles.

A esto se suma la emisión de bonos por parte de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial (IA), así como un crecimiento mundial que sigue siendo sólido, dos factores que empujan las tasas al alza, señaló José Torres, de Interactive Brokers.