G7 liberara reservas de crudo y diésel para estabilizar los mercados energéticos

El G7 acordó liberar hasta 100 millones de barriles de diésel y petróleo. en los siguientes cuatro meses.

París, Francia/Los dirigentes del G7 acordaron el viernes liberar hasta 100 millones de barriles de diésel y petróleo en los próximos cuatro meses en un intento de reducir la presión sobre los precios de los carburantes.

Además, también acordaron no prohibir las exportaciones entre los países miembros, como amenazaba con hacer Estados Unidos.

"Se ha decidido liberar las reservas estratégicas de diésel y crudo bajo la coordinación de la Agencia Internacional de la Energía (...) para poder liberar hasta 100 millones de barriles en los próximos cuatro meses", dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, al término de una videoconferencia del G7, presidido por Francia.

La medida supondrá poner en el mercado reservas "sustanciales" en los próximos 20 días, según una declaración de los países miembros del G7 -Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido-, que no descartan "discutir la posibilidad" de liberar reservas "adicionales".

Además, "nos hemos comprometido a que no haya ninguna prohibición de las exportaciones, el presidente Donald Trump ha sido muy claro al respecto", añadió Macron.

Estas decisiones "deberían hacer bajar los precios" de los carburantes, según Macron.

El francés también indicó que los países del G7 habían acordado "trabajar (...) para reducir los márgenes de los refinadores y para reducir los costes de transporte", que han aumentado considerablemente debido a la guerra en Medio Oriente y los bloqueos del estrecho estratégico de Ormuz.

Amenazas

Para aliviar el mercado mundial, el Gobierno estadounidense llevaba unos días presionando a Europa para que recurriera a sus reservas de gasóleo y amenazaba incluso con prohibir sus exportaciones de carburantes a la Unión Europea (UE) en caso de negativa.

"Lo que hizo Europa es algo importante", reaccionó Trump este viernes en declaraciones a la prensa. La cuestión de la prohibición de exportaciones "en realidad nunca estuvo sobre la mesa", aclaró ante una pregunta de la AFP.

La Comisión Europea ya había advertido de que una prohibición de este tipo perjudicaría su "confianza en Estados Unidos como socio confiable".

Una interrupción de los suministros estadounidenses habría tenido grandes consecuencias para la UE, ya que el 50% del diésel importado por los 27 países del bloque procede de Estados Unidos.

El mercado del petróleo reaccionó a los anuncios con una leve caída de los precios.

El Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, cerró la jornada con una pérdida del 0,06% hasta los 102,25 dólares por barril, y el West Texas Intermediate, para entrega en noviembre, retrocedió un 1,90% hasta los 91,11 dólares por barril.

Las reuniones se sucedieron en Bruselas a lo largo de la jornada y Macron habló por teléfono con Trump el viernes de madrugada.

Los ataques ucranianos contra las infraestructuras energéticas rusas y el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán perjudican gravemente la producción mundial de gasóleo, aunque las refinerías situadas en otras partes del mundo funcionan con normalidad para transformar el crudo en carburante.

La inflación de la zona del euro subió en septiembre hasta un nuevo máximo en tres años (3,8%), debido al fuerte aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto en Oriente Medio.

En la UE, el precio del gasóleo en las estaciones de servicio acaba de alcanzar un nuevo máximo histórico, con una media semanal de 2,24 euros por litro (2,52 dólares).

En Estados Unidos, este carburante alcanzó a finales de septiembre el nivel récord de 6,53 dólares por galón (3,78 litros).

Véase también: Incautan 210 paquetes con presunta droga dentro de un contenedor en Colón