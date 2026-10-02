Incautan 210 paquetes con presunta droga dentro de un contenedor en Colón

La Fiscalía de Drogas de Colón, en conjunto con unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), incautó 210 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita que se encontraban ocultos dentro de un contenedor en tránsito por un puerto del Atlántico.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación (PGN), el hallazgo se produjo durante una diligencia de perfilamiento y control realizada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía de Drogas y sus brazos auxiliares.

Te puede interesar: Minsa gestiona ante el MEF recursos para pagar prima de antigüedad a unos 7 mil exfuncionarios

El contenedor había llegado procedente de Costa Rica y tenía como supuesto destino Europa.

Las autoridades indicaron que los paquetes serán sometidos a pruebas científicas y periciales para determinar el tipo de sustancia y confirmar su composición.

La PGN señaló que continuará ejerciendo la acción penal correspondiente ante los tribunales de justicia, en cumplimiento de la Constitución y la ley.